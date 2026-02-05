台灣「地獄室友」在澳縱火勒索、開車撞人！遭判6年2月 當庭崩潰打滾

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

在澳洲涉及多項重罪的台灣背包客洪彩微（Tsai-Wei Hung）於2月4日在墨爾本郡法院被重判6年2個月有期徒刑。現已33歲的她，因不滿租屋糾紛而對房東與室友展開一系列極端報復，背上了縱火、勒索、入室盜竊、危險駕駛及危害他人安全等多項罪名。

「地獄室友」洪彩微2月4日被重判6年2個月有期徒刑。（圖／翻攝自臉書Eyewatch - Casey Police Service Area）

根據澳媒報導，洪彩微在聽取判決理由時情緒失控，不僅以母語大聲哭喊哀嚎，甚至在法庭地面翻滾、抓扯頭髮並用頭撞擊圍欄。由於場面過於混亂，法官葛文（Carolene Gwynn）一度被迫中斷宣判並宣布暫時休庭，隨後動用多達6名保安才將其制伏。

法官表示，洪彩微的行為並非一時衝動，而是一系列經過預謀的「恐怖報復」。除了6年2個月的刑期外，洪女還被判處1,000澳元罰款，並吊銷駕照2年。由於她自被捕以來已遭羈押600天，這段時間將直接計入刑期。

洪彩微於2022年持打工度假簽證赴澳，卻因生活習慣與租屋糾紛成為「地獄室友」。2024年3月，她拒絕退租還丟擲雞蛋，遭警方強制驅離後竟駕車衝撞住宅並撞毀車庫。同年6月，她先後在合租屋與房東住處縱火，隨後透過中間人勒索房東3萬澳元（約新台幣61萬元），威脅若不給錢將對其家人不利，於6月14日遭警方逮捕。

長達數月的恐懼讓受害者留下嚴重的心理創傷與PTSD（創傷後壓力症候群）。受害房東與室友表示，檢方認為目前判決仍過輕，洪彩微顯然也對結果極度不滿，雙方均不排除提出上訴。受害者也感嘆，若能將其遣返回台服刑，或許更能伸張正義。

