台灣「地表最危險」屢被點名 謝金河：南韓不會比台灣安全

謝金河表示南韓不會比台灣還安全。翻攝謝金河臉書



中共去年底結束環台軍演，不少媒體都曾形容台灣是「地表最危險」。對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，財訊的專欄作家印和闐先生預測今年朝鮮半島發生戰爭的機率高達80%，這個預測吸引他的注意！尤其是委內瑞拉的馬杜洛被川普政府逮捕後，國際新形勢又進一步產生變化。謝金河分析，南韓的危險程度，絕對超過台灣。

謝金河發文指出，南朝鮮領導人李在明4日起程前往中國訪問，正值地緣政治角力的關鍵時刻，李在明的表態，可能促動東北亞情勢，尤其是美日加強結盟的關鍵時刻，如果李在明倒向中國，可能對亞洲的情勢帶來變數，北朝鮮的金正恩會更有角色。

謝金河說，這些年，經濟學人雜誌每年都會吃台灣豆腐，每一次都說台灣是地表上最危險的地方，但在我看來，南朝鮮絕對比台灣危險。因為台灣海峽有天然屏障，南北韓只隔一條38度線。

謝金河表示，這幾年他先去平壤，開原，隔著38度線看南朝鮮，也站在板門店外面看哨兵交接，也跟北朝鮮的司令官拍照合影。這次又從首爾看向北朝鮮，他站上寧津閣上眺望遠方，也在都羅展望台看向北朝鮮的農村。

謝金河也分析，最感興趣的是，這一條北緯38度線，南北韓各退兩公里，在這條寬4公里的狹長DMZ(非軍事區)，從1952年迄今，人類在73年內都不曾踏進去過，這條狹長的廊帶可能是地表上動物繁殖最旺盛的地區，動植物在這個無人踏進去過的區域，一定繁殖得非常好。

謝金河說他這次進去看第三地道，北朝鮮為了南侵，挖掘四條地道，南北韓就隔38度線，如果李在明倒向中國，金正恩肯定會成為川普的好朋友，中共要越過台灣海峽有相當難度，但北朝鮮大軍出動坦克就可以長車直入。

謝金河坦言，他一直不解，經濟學人老是說台灣危險，南朝鮮會很安全？隔一條廊帶和隔著海峽，大不相同。2025年台灣因為HBM，對南朝鮮的貿易逆差超過338億美元，也許台灣要多向美光採購HBM，早一點分散對南朝鮮在記憶體的依賴！

