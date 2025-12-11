台灣「大凍山」三胞胎奇遇記 北中南各據山頭，登頂樂趣大不同！



新北大凍山，秋冬芒花盛開，山坡被柔白花穗鋪滿。(圖片：新北觀旅局提供)





【旅遊經 廖晨光報導】

台灣多山，且山脈地形多變，孕育了無數的登山步道與自然景觀。然而，在眾多山峰中，有三座同列「小百岳」，但海拔、地理位置、甚至所屬縣市都截然不同，卻共享著同一個名字——「大凍山」（或稱「大棟山」），有時山友們在討論時，甚至會發生雞同鴨講的情況，事實上這三座「大凍山『山』胞胎」分別坐落在台灣的北、中、南，各自擁有獨特的登山體驗與自然風貌。本文將深入介紹這三座小百岳，為您揭開它們既相似又相異的迷人面紗。





※

.北台灣的都會秘境：新北樹林「大棟山」（小百岳 #015）





廣告 廣告



從青龍嶺遠眺，可俯瞰整個樹林區的城市景觀(圖片：新北觀旅局提供)。



靠近北部都會區的「大棟山」，它位於新北市樹林區，是三座山中海拔最低的一座，僅有 405 公尺。雖然海拔不高，但大棟山卻有著無可取代的地理優勢。它不僅是小百岳編號 #015，更因其山頂設有視野極佳的觀景平台和發射站，成為北台灣民眾假日休閒的熱門選擇。從山頂遠眺，可將大台北盆地的萬家燈火和城市天際線盡收眼底，天氣晴朗時甚至能遠望台北港與台灣海峽。



大棟山的步道系統親民，多從山佳、鶯歌或樹林等地出發，途經青龍嶺、大同山等景點，形成一條連貫的稜線步道。沿途植被茂密，生態豐富，非常適合親子共遊或登山新手挑戰。對於繁忙的都市人來說，這座大棟山無疑是迅速擺脫塵囂、享受自然芬多精的絕佳去處。而新北目前正邀請民眾，隨著規劃的「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」尋寶任務，一次收藏「自然山景、夢幻芒花海、百年鐵道文化」美景。





※.

阿里山的延伸：嘉義奮起湖「大凍山」（小百岳 #060）







鄰近嘉義奮起湖(攝影：廖晨光)





台灣中部，位於嘉義縣奮起湖的「大凍山」，是三座大凍山中海拔最高、景觀最為壯闊。這座山峰海拔高達 1,976 公尺，常被稱為「大凍山觀日峰」，位列小百岳編號 #060。嘉義大凍山屬於阿里山山脈的支脈，其特殊的地理位置使其成為觀賞日出、雲海和晚霞的著名景點。每當清晨或傍晚，登上山頂涼亭，層層疊疊的雲海在腳下翻騰，與遠方冉冉上升或沉降的太陽交織成一幅幅令人屏息的畫面。



這裡的步道系統極為完善，沿途可見柳杉林、竹林和多樣的闊葉林，空氣中瀰漫著高山獨有的清涼與濕潤。由於地處奮起湖風景區附近，登山客在享受登山樂趣之餘，還能順道品嚐奮起湖的在地美食，讓這趟旅程更加豐富。嘉義大凍山以其較高的挑戰性與極致的自然景觀，成為雲嘉南地區登山愛好者的夢幻天堂。





※.

南台灣的至高點：台南關子嶺「大凍山」（小百岳 #063）







鳥瞰關子嶺(攝影：廖晨光)





南台灣的大凍山位於臺南市關子嶺，這座山海拔 1,241 公尺，位於臺南市白河區與嘉義縣大埔鄉的交界，為小百岳編號 #063，更是臺南市的第一高峰。臺南大凍山的特色，在於其步道沿途可見典型的低海拔闊葉林相。相較於嘉義大凍山的高冷景觀，這裡的林相更加充滿熱帶氣息，綠意盎然。步道多為枕木與石階鋪設，攀登起來較為耗費體力，但挑戰成功後能享受一覽眾山的成就感。



由於緊鄰著名的關子嶺溫泉區，許多登山客會將泡溫泉作為登頂後的最佳獎勵。關子嶺的泥漿溫泉舉世聞名，在經歷了一番汗水淋漓的攀登後，將身體浸泡在溫暖的泥漿中，不僅能舒緩肌肉疲勞，更能體驗南台灣獨有的休閒文化。也使得臺南大凍山成為一條結合了健身、美景與養生的獨特路線。



雖然這三座「大凍山」共享同一名稱，但真的是「同名不同命，各有千秋」，不僅在地理位置、海拔高度、自然景觀和登山難度上，都能有著截然不同的三種體驗。無論是想在週末快速親近自然的都市人，渴望捕捉高山雲海的攝影愛好者，還是尋求登頂後溫泉療癒的健行客，感受這三座「大凍山三胞胎」，來欣賞新北大凍山屬小家碧玉；嘉義大凍山則是氣宇軒昂；台南大凍山溫文儒雅。另外，民眾也可以找一下大凍山的表兄「地」，新竹縣尖石鄉還有一座小百岳，被列為(#028)的李崠山，來滿足您對山林的不同想像，有機會不妨規劃一趟台灣山脈探索之旅，逐一挑戰這幾座同名異地的迷人山峰，感受台灣多元的地理風貌與獨特的登山樂趣。