台灣「太依賴俄羅斯」 不只半導體原料、2物資也被示警

國際中心／倪譽瑋報導

近期國外能源機構公布，台灣2025年向俄羅斯購買許多石腦油，一度是最大進口國，年底了進口量尚未下滑，推測合約到期後就能大減。也點名向俄羅斯購買的煤炭、液化天然氣（LNG），雖然目前兩者進口量已減少許多，但台灣整體生態「太依賴進口能源」所帶來的地緣政治風險仍不應忽視。

台灣成俄羅斯石腦油進口大國 判斷是合約所致

綜合《德國之聲》等外媒報導，芬蘭非營利機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）於10月公布由CREA、台灣環境權保障基金會、流亡俄羅斯的環保組織Ecodefense共同撰寫的報告，指出台灣已成為全球最大俄羅斯石腦油進口國，今（2025）年上半年從俄羅斯進口石腦油大增44%，較2022年暴增6倍。

比利時商品分析公司Kpler的資料也顯示，台灣自俄羅斯進口石腦油的速度未出現顯著下降，11、12月總量維持穩定。首席石腦油研究分析師泰勒（Ciaran Tyler）認為，應該是合約還沒到期所致，主要買家台塑石化明（2026）年不會續簽長期合約，預估2026年初年度與季度合約都到期，石腦油進口量便會快速下滑。

石腦油對半導體、化工有重要性 專家揭能源挑戰

台灣大買俄羅斯石腦油的報告，在當時引發社會關注，有中國利用台灣對俄羅斯的依賴進行施壓的疑慮，台塑石化回應表示，作為民營企業，未被禁止採購俄羅斯石腦油，但已要求貿易商及供應商遵從國際規範；強調採購因全球市場環境所致，並非刻意改變策略。

經濟部長龔明鑫也說，相關合約即將到期，台塑石化也已同意未來不再採購俄國石腦油。CREA共同作者威肯登（Luke Wickenden）表示，他認為台塑確實打算退出採購俄羅斯石腦油，但該油也是半導體與化工產業的重要原料，台灣仍面臨能源挑戰。

煤炭、液化天然氣依賴進口 可能有地緣政治風險

《德國之聲》指出，台灣切斷俄羅斯進口石腦油減少依賴風險，但能源結構脆弱性問題難解，台灣約97％的能源仰賴進口，其中煤炭、液化天然氣占比破8成；例如俄烏戰爭初期，台灣一度是俄羅斯煤炭第5大買家、從俄羅斯進口的天然氣也受到關注。

不過CREA報告顯示，煤炭今年上半年的進口量已較去（2024）年同期減少67%，分析認為是逐漸被再生能源取代；而液化天然氣則是進口量已不大，不容易因此受到中國或俄羅斯脅迫。專家認為台灣已展現了調整能源結構的能力，但不排除俄羅斯可能以「某種方式」出現於結構中，台灣高度依賴進口能源，易面臨地緣政治風險。

