台灣「好野人」財富續增！高資產規模將破2兆元大關

AI時代下說是「台灣錢淹腳目」真的不誇張！根據金管會統計，不但高資產客戶人數多達1.8萬人創新高，「好野人」的財富更是持續增加。截至10月底，這些高資產客戶的管理資產規模已經來到1兆9946億元。金融圈預期，以目前的速度看，今年11月就可輕鬆達到2兆元，明年更會來到5兆以上。而以資產配置來看，最高比例還是配在存款，不過基金與債券配置比重已經在同步走高。

金融圈預估 11月資產規模達第二個兆元大關

金管會統計，資產破億元的「好野人」人數持續增加中，截至今年10月已經有1.8萬人，而這些富豪們的資產規模統計來到1兆9946億元，距離2兆元大關只剩下54億元就能突破，金融圈預期，以目前成長速度來看，11月就可以輕鬆突破，超額儲蓄明年更能達到5兆元以上，也象徵財管市場已全面邁入新兆元時代。

高資產客戶多達1.8萬人，預計11月資產規模就能突破2兆元。圖／台視新聞製圖

富豪存款比重跌破45% 創下近3年半新低

進一步分析，這些「好野人」的資產配置結構也出現明顯轉變，雖然比例最高的還是把部分資產放在銀行裡，但統計10月的大戶存款占比已經下降到44.9%，寫下近三年半低點，值得注意的是，基金與債券的配置比重則是同步走高，反映市場投資情緒轉暖。專家指出，從景氣資金籌碼面來看，投顧界普遍看好，台股明年第四季有望挑戰3萬點大關，勢必也會打造出更多富豪，同時拉大貧富差距。

高資產客戶資產配置仍以存款占比最高。圖／台視新聞製圖

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／網路中心

