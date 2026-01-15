「台灣一姊」葛藍喬安娜爆紅吸全球關注 勇闖澳網「一分大滿貫」決賽惜敗

台灣網球女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）昨天在澳網「一分大滿貫」賽事中奪下亞軍。（合成畫面／取自葛藍喬安娜IG）





台灣網球一姊葛藍喬安娜（Joanna Garland）昨天（14日）參加澳洲網球公開賽話題表演賽「一分大滿貫」賽事，一路過關斬將，接連擊敗多位世界級名將，以黑馬之姿強勢挺進決賽，對上地主黑馬史密斯（Jordan Smith）。儘管最終與冠軍擦身而過，但她在賽場上精彩表現，成功吸引全球關注。





葛藍喬安娜的媽媽是台灣人、爸爸是英國人，日前在WTA125等級女子網球賽中勇奪個人生涯首座女單冠軍，寫下重要里程碑，世界排名也隨之攀升至職業生涯新高的第117名，狀態正值巔峰。儘管她在本屆澳洲網球公開賽正賽首輪止步，但她很快便調整腳步，轉戰「一分大滿貫」表演賽，並自會外賽起一路過關斬將，連闖4道關卡晉級會內賽，成功踏上拉沃中央球場。

在晉級之路上，葛藍喬安娜先後迎戰多位名將，包括美國老將列普琴科（Varvara Lepchenko）、德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）、澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari），以及克羅埃西亞選手維基琪（Donna Vekic）。面對實力與風格各異的對手，她展現沉穩心態與臨場應變能力，逐一擊退強敵，並順利挺進最終冠軍戰。





決賽中，葛藍喬安娜則對上地主黑馬選手史密斯（Jordan Smith），雙方同樣是首次闖進該項賽事的冠軍戰，話題性十足。葛藍喬安娜依循過往策略應戰，然而在關鍵回合中反拍出現失誤，讓對手得分，最終史密斯奪得冠軍與100萬澳幣（約新台幣2158萬元）獎金，葛藍喬安娜則以亞軍作收。

葛藍喬安娜幽默表示：「今晚有三個贏家，一個是網球，另外兩個是我和史密斯。」澳洲官網賽後更直接封她是當晚的MVP，盛讚她在眾星雲集的舞台上搶盡鋒頭，她也圈粉無數，IG在短時間內突破萬人追蹤。





此外，葛藍喬安娜也迅速引發國際媒體高度關注。《BBC Sport》《衛報》《The Athletic》等外媒，特別點出她代表中華台北（Chinese Taipei）或台灣出賽，並接連擊敗多位曾打進大滿貫決賽的頂尖選手，成為澳網開幕週最令人驚豔的名字。





