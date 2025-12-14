台灣一家Costco要換地方！執行長證實：2026年將啟動計劃

台灣其中一家好市多將換地方。（圖／黃威彬攝）

美式量販品牌好市多（Costco）自1997年進軍台灣後，已在全台設立14間門市，長年受到消費者青睞。近期傳出台中可能增設第3家門市，引發外界關注，而在最新一季財報電話會議中，好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）進一步揭露，2026會計年度將啟動5家分店的遷址計畫，其中包括台灣的1處門市，但尚未公開具體地點。

根據好市多稍早公布的規劃，原預定於2026會計年度新增35家門市，但由於西班牙地區部分新據點因工程進度延宕，預期開店數量將下修至28家。瓦克里斯強調，此為短期施工因素所致，不會動搖公司每年新增30家以上門市的長期展店策略。

為了穩定拓點進度並提升整體營運效率，好市多也同步擴編全球不動產團隊，強化開店與遷址規劃能力。瓦克里斯在會中指出，已排入2026年度遷址名單的5家門市中，包括美國3家、加拿大1家與台灣1家，但未透露台灣分店的具體調整位置。

他補充說明，此類遷址多為將原本營運容量接近飽和的高銷售門市，搬遷至空間更大、停車更便利，並可設置加油站的新據點，以期改善購物體驗並擴展服務機能，進一步帶動區域銷售成長。

從財報數據來看，好市多在2026會計年度第一季的全球同店銷售年增達6.4%，電商銷售也實現超過20%的成長。管理層表示，新開門市的營收成熟速度優於預期，未來將更著重於單店效能與選址優化，遷址升級策略也將成為接下來幾年發展的重點。

