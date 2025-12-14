台灣一家Costco要換地方！執行長證實：2026年將啟動計劃
美式量販品牌好市多（Costco）自1997年進軍台灣後，已在全台設立14間門市，長年受到消費者青睞。近期傳出台中可能增設第3家門市，引發外界關注，而在最新一季財報電話會議中，好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）進一步揭露，2026會計年度將啟動5家分店的遷址計畫，其中包括台灣的1處門市，但尚未公開具體地點。
根據好市多稍早公布的規劃，原預定於2026會計年度新增35家門市，但由於西班牙地區部分新據點因工程進度延宕，預期開店數量將下修至28家。瓦克里斯強調，此為短期施工因素所致，不會動搖公司每年新增30家以上門市的長期展店策略。
為了穩定拓點進度並提升整體營運效率，好市多也同步擴編全球不動產團隊，強化開店與遷址規劃能力。瓦克里斯在會中指出，已排入2026年度遷址名單的5家門市中，包括美國3家、加拿大1家與台灣1家，但未透露台灣分店的具體調整位置。
他補充說明，此類遷址多為將原本營運容量接近飽和的高銷售門市，搬遷至空間更大、停車更便利，並可設置加油站的新據點，以期改善購物體驗並擴展服務機能，進一步帶動區域銷售成長。
從財報數據來看，好市多在2026會計年度第一季的全球同店銷售年增達6.4%，電商銷售也實現超過20%的成長。管理層表示，新開門市的營收成熟速度優於預期，未來將更著重於單店效能與選址優化，遷址升級策略也將成為接下來幾年發展的重點。
看更多 CTWANT 文章
雨季晾衣防霉有撇步！達人授「拱形晾法」 室內晾衣「加1物」加速乾燥
機上「行動電源起火」乘客嚇壞！ 泰亞航：旅客輕微燙傷
丈夫員旅返家「突提離婚」稱無小三介入 他提粿王情節酸：也去了美國？
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 78
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 6
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
外資回頭狂買 18檔出頭天
台股11月遭外資狂提款近3,749億元，終於在12月首周迎來強勁的轉折，單周買超台股526.65億元，12月累計買超亦達到781.19億元，少了外資拖後腿的台股急奮起，一度問鼎歷史新高點，由台積電（2330）、南亞科（2408）領軍的18檔外資加持股出頭天，有機會憑藉著籌碼的優勢，一路旺下去。工商時報 ・ 1 天前 ・ 4
低軌衛星全面復甦！這「太陽能電池大廠」熱度失控...5天狂噴47% 逾14.7萬張排隊買不到
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會（Fed）降息，激勵台股多檔大型權值股，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）止跌回彈，帶動今（12...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
被動元件需求噴出！投信單週敲進「它」5.6億元 旺宏、台積電都入口袋名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（12/08～12/12）加權指數上漲173.27點，終場收在28,198.02點，漲幅0.62%。據證交所盤後籌碼動向，投信本週合計買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
漲破8%急殺下落！搶搭星際之門列車？這「機電大廠」炸近4萬張大量
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導機電大廠東元（1504）今（12）日走勢強勁，早盤最高衝上92元、漲逾8%；截至上午11點28分，股價暫報88.4元，上漲約4%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 1
訂單蜂擁！記憶體這檔6天強噴45% 國家隊豪砸2億元力挺
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（12）日開高走高，加權指數終場收在28198.02點，上漲173.27點，漲幅0.62%，成交金額4757.18億元。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
人均GDP贏韓卻無感 38K薪資揭貧富落差/記憶體稱霸成交榜 華邦電華東母子檔大爆量/光電概念強襲 多檔漲停盤面最亮｜Yahoo財經掃描
美股在聯準會啟動降息後漲跌互見，市場一方面消化甲骨文財測利空，另一方面也持續關注AI投資周期與政策態度。道瓊強漲1.34%，創歷史收盤新高；標普500指數小漲0.21%、同樣改寫歷史收盤新高；那斯達克指數小跌0.25%，費城半導體指數亦下跌0.75%。科技股表現分歧，其中谷歌因歐盟反壟斷調查傳聞與AI競爭壓力再跌2.27%；半導體族群同樣走弱，台積電ADR同步承壓，收跌1.45%。美股整體氛圍仍圍繞在降息後的資金重新配置氛圍。 亞股今日普遍反彈，擺脫前一日的疲弱表現。日股強彈1.37%，韓股走強1.38%，而港股同樣強漲1.75%，陸股亦小幅收高，區域市場氣氛轉趨回穩，也觀望日本央行下周利率決議方向。 台股今（12）日在台積電(2330)止跌回穩與金融權值股強力點火下，終場上漲173.27點、收28,198.02點，成交金額4,757.18億元，周線連3紅。台積電回神走揚帶動大盤情緒改善，金融族群成為最大助攻，中信金(2891)勁揚改寫28年新高、富邦金(2881)同創29年高點。盤面上記憶體族群人氣火熱，受DRAM報價全面調升帶動，華邦電(2344)爆量衝新高、成交量居冠，華東(8110)、力積電(6770)、旺宏(2337)輪動走強；太陽能概念股亦因SpaceX資料中心與掛牌題材激勵，元晶(6443)亮燈漲停。電子、金融、綠能多線點火，使指數順利站回28,000點之上。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 33
攜手光聖搶攻矽光子商機！這「磊晶廠」半月暴漲近8成 10月自EPS年增40倍轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導磊晶廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI與光通訊高速發展，帶動高速磊晶材料需求激增，加上日前攜手光通訊大廠光聖（6442）布局C...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
美降息一碼 資金行情將持續？元大投顧: 低檔轉強股較安全
財經中心/綜合報導FOMC 本次降息一碼，惟甲骨文營收不符期待暴雷利空淡化，週五台股在台積電回魂之下，軍心大振、終場上揚173點，收在2萬8198點，成交量4757億元，其中台積電上漲10元，收在1480元。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海輪值CEO：集團投資高雄逾250億 打造十年AI深耕據點
鴻海（2317）在高雄的布局再度升級，輪值CEO楊秋瑾今日表示，集團此次在高雄捷運Y15聯合開發案投入159億元，加計先前的算力中心、研發中心等投資，高雄累計投資金額已超過250億元。她強調，Y15不只是開發案，更是集團未來十年深耕南台灣的重要起點，將導入高科技、AI 及智慧平台，形塑亞灣成為代表鴻自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股漲回28K！ 華邦電成交衝第一、00919價量皆揚
金融股由台新新光金領先，ETF為00919群益台灣精選高息。主動群益台灣強棒ETF（00982A）於今年7月配出每股0.236元，預估年化配息率逾8％，花兩個交易日完成填息。11月配息創新高，每股配發0.334元，預估年化配息率9％，受到11月大盤拉回整理影響，在昨天、花了18天完成第二次...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
台股重回2萬8 三大法人狂買476億 華邦電、力積電獲外資重押共16萬張
美股週四漲跌互見，但道瓊指數大漲646點，台股今（12）日早盤在台積電、台光電、信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
DRAM漲70%、部分零件暴漲170% 手機筆電不僅變貴還降規？
南韓《朝鮮商業日報》報導，PC製…民報 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話