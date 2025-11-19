台灣「小橘書」紅到北極圈 曾柏瑜打臉馬文君：在乎國軍為何狂刪預算？

《台灣全民安全指引》今起普發。(記者林正堃攝)

〔記者陳昀／台北報導〕新版《台灣全民安全指引》手冊即起至明年1月15日全面普發，總統府全社會防衛韌性委員會委員曾柏瑜近日到挪威參加「北極圈安全會議」，「小橘書」意外成為全場焦點，大家想法一致，混亂年代，民主國家有義務告訴人民該怎麼保護自己；她也直接反駁國民黨立委馬文君、王鴻薇等人說，民防做得好，國軍才不會被壓垮，如果真在乎國軍，為何一再提案刪減國防經費？

曾柏瑜分享說，近日帶著「小橘書」到挪威參加「北極圈安全會議」，意外成為全場焦點，北歐學者、政府官員輪流翻、拍照，甚至有挪威民意代表說：「下一版民防手冊，應該直接參考台灣」。在北歐，政府普發民防手冊是基本常識，瑞典、芬蘭、挪威都有先例，日本東京都政府出版的防災書有300多頁，也是直接寄到700多萬戶東京家庭。

廣告 廣告

曾柏瑜表示，大家的想法很一致：在混亂年代，民主國家有義務告訴人民：該怎麼準備、怎麼保護自己。所以，回到台灣看到一些立委把小橘書罵成「浪費公帑」、「明年要打仗？」甚至「不如請總統題詩」，心裡真的很感慨，因為那些批評，完全錯了方向。

曾柏瑜強調，普發手冊有3大關鍵理由，第一，民防的關鍵不在「戰時使用」，而在「平時先準備」要先知道家裡缺什麼、避難所在哪裡、電力或網路中斷時誰能幫你。第二，紙本不是落伍，是補齊台灣最脆弱的那塊「世代與數位落差」，不少長輩不會上網、也不會掃QR code，偏鄉、弱勢家庭資訊取得不平等，且危機當下網路、通訊、訊號都有可能出現問題，不是因為紙本最潮，而是因為紙本最公平。第三，普發讓全國「同步」開始準備，不再各做各的，這也是全世界強調的核心，「國家韌性」不是靠少數人準備，而是靠整個社會一起準備。

曾柏瑜也喊話馬文君說，這不是「印手冊vs.國軍加薪」的2選1，民防做得好，國軍在真正危機時才不會被壓垮，並質疑馬，如果真的這麼在乎國軍，怎麼會在過去這麼多次國防預算審查中，一再提案刪減國防經費？針對王鴻薇質疑「明年要打仗？」曾柏瑜更反駁，瑞典、芬蘭、挪威都在做，難道他們也都明年要打仗？這是正常治理，不是戰爭預告，她強調，小橘書不是恐慌，而是準備，是為了讓每一個台灣人，不分年齡、不分地區，都能更安全一點，收到手冊的時候，拜託花5分鐘翻翻看，因為真正改變台灣韌性的，不是大聲的政治口水，而是你我在平常做的那些小小的準備。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國防部印全民安全手冊要花6千萬 馬文君嗆：比國軍加薪重要？

藍委嗆「全民安全指引」浪費錢 律師：花蓮4千萬便當卻沒意見

鄭麗文上任首開鍘!中常委何鷹鷺拍抖音主張統一 國民黨祭停職處分

民防手冊印製配送需6千多萬 國防部：依法公開招標動用二備金

