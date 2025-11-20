台灣、巴拉圭環境治理方案 推碳權示範計畫等12項

南部中心／陳家祥、蘇晟維 高雄報導高雄燕巢的月世界，之前才剛傳過遭到非法歹徒惡意傾倒垃圾，環保局迅速清理後，卻傳出附近的田寮，也發生類似情形，環保局週三深夜，連夜派人清除，並從垃圾內容追查，發現恐怕垃圾的來源都是同一批人所為，高雄市長陳其邁說，檢警已經掌握特定對象，一個都跑不掉，橋頭地檢署也帶回多名涉案嫌犯約談，其中蘇姓主嫌，向法院聲押禁見獲准。高雄市環保局出動清潔員，整理剩餘遺落的廢棄物。（圖／翻攝畫面）出動大型機具，從邊坡一簍又一簍的將垃圾全部吊掛上來，高雄田寮再傳出遭人惡意將垃圾亂倒的情形，環保局獲報，連夜出動大型車輛處理，只是附近燕巢月世界，才傳出遭人非法棄置大量廢棄物，怎麼會隔沒幾天，換成隔壁的田寮，也傳出相同的狀況，當地居民就說，半夜來倒大家也不會知道，但認為這樣做真的太沒公德心，當地居民說，「晚上都看不到啦，現在有看到在開始清了，這個也才剛聞不到臭味。」，另一位說，「這些也都是晚上來，比較過分沒錯，這一定是過分了，這應該要罰重一點。」高雄市環保局連夜出動機具清理遭傾倒的家庭廢棄物。（圖／翻攝畫面）環保局破袋調查垃圾來源，發現都來自台南，從路線研判，恐怕兩起非法傾倒案件，來自同樣的犯罪集團，很可能是原本在燕巢的傾倒點被發現了，改到田寮去，田寮區長梅兆平指出，「從我們看它破袋看了他的資料，其實它是滿乾淨的，可見它應該是這兩、三天，反正它不會是一個很久的時間來倒，我們在研判上包括他的資料的比對，有可能就是燕巢的同一個集團的延伸。」只是不只田寮被亂倒，連再往前一點的旗山，也有居民反映，出現被傾倒的狀況，里長就說，也已經緊急通報市府處理，高雄旗山區中寮里長洪萬祥表示，：「我們這個地方這麼好的地方，讓人家倒這些東西，造成我們的污染很嚴重。」接連傳出非法傾倒垃圾，高雄市長陳其邁怒嗆「一個都跑不掉」。（圖／民視新聞）接連有人半夜非法傾倒垃圾，陳其邁強調檢警已經掌握特定對象，一個都跑不掉，陳其邁說，「檢方跟警方都已經掌握特定的犯罪對象，一個都跑不掉，我們一定除惡務盡。」，而檢方也在週三，針對多家公司發動搜索，並帶回蘇姓主嫌等多人，檢方訊後針對蘇姓主嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續擴大偵辦。原文出處：田寮、月世界驚見「垃圾山」主嫌遭羈押禁見 陳其邁怒嗆：一個都跑不掉 更多民視新聞報導韓國影壇史上首例！玄彬、孫藝真奪《青龍獎》影帝影后阿嬤坐輪椅買衣進不了店！NET店員暖心舉動290萬人淚崩腸道菌影響胺基酸代謝 AI助找糖尿病腎病變關鍵

民視影音 ・ 23 分鐘前