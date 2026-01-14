台灣一年山難人數近800人，中高齡山友最多！醫籲高山症6徵兆出現快撤：「體力好、有運動習慣」也會中
近年開放山林，卻也使山難頻傳！2025年3月，玉山、合歡山共有4名山友山難墜谷，遺體於同日尋獲；而在事故發生前一周，也有17人登山團在攀爬奇萊山時，發生山難造成1人死亡。 而最令人遺憾的，莫過於2025年11月27日，62歲退休校長與山友攀登玉山後四峰，在返回圓峰山屋的途中落單失聯。搜救3天後，才被路過山友發現躺臥在距離山屋約1.2公里處的步道邊坡草叢內，已明顯身亡。 據消防署統計發現，自2021年起，山難事故連續3年創下新高，統計2024年至8月底為止，山難死亡人數就高達51人，創下22年來新高。發生事故年齡層以50歲到59歲的中高齡自組隊伍最多，其次則是60至69歲。 專家呼籲，中高齡山友就算是爬「郊山」、「中級山」也應做好登山「風險管理」，包括自己當天的身體機能、天氣狀況、危險地形等。 （原文發布於2025/03/25，更新於2026/1/8）
近日冷氣團接連報到，高山飄下皚皚瑞雪，許多民眾為追雪、追冰霰衝上山，卻忽略保暖工作，甚至冷到叫救護車來救！
振興醫院急診重症醫學部主任田知學日前在臉書分享，跨年夜有一名年輕人叫救護車，主訴「騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119」，讓夜班急診醫護感到無言，不過幸好這名沒有特殊慢性病史的年輕病人最後平安無恙。
對此，田知學也提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分，尤其有慢性病史、年長、免疫力低下的朋友，更要避免獨自外出遠行，「沒必要就待在溫暖的家中」。
但其實，不只年輕人喜歡挑戰雪景，近年更多中高齡朋友走入山岳，卻意外頻傳。據內政部消防署統計發現，自2021年起，山難事故連續3年創高，2023年獲報山難案件高達513件、出勤救援786人，造成48人喪生。而至2024年8月底為止，山難死亡人數更高達51人，也創下22年來新高。
台灣在2019年開放山林之後，山難事故大增，消防署統計，2015年至2023年山難求援以「迷路」及「創傷」為大宗，分別為1027件（37％）與609件（22％）；其次為「疾病」294件、「墜谷」279件，各佔約10％。
發生事故年齡層以50歲到59歲的中高齡自組隊伍最多，其次則是60至69歲，合計2023年50~69歲發生山難人數就高達336人。
平日體能好有運動，也可能發生高山症
近年登山運動盛行，但海拔超過2500公尺以上，人就容易因為低壓、低氧等環境，而產生生理變化，出現疲累、喘、頭暈、頭痛、想吐等情形，經驗不足的民眾，往往會以為只是普通的感冒或疲累，反而讓自身暴露在高山症的危險之中。
新竹臺大分院家庭醫學部醫師蔡瑋情表示，高山症在海拔2100公尺以上的任何高度都可能會發生，特別容易發生在海拔2750公尺以上的區域。許多人自恃平日身體健康、在平地運動體力良好，就以為自己不會產生高山症，其實高海拔疾病發生與否、嚴重程度因人而異，最主要還是受到個人體質影響，和平時的體力、運動習慣等都沒有太大相關性。
高山症臨床症狀包括：
●頭痛
●虛弱無力
●噁心、嘔吐
●食慾不振
●頭暈頭昏
●睡眠不佳
少數發生急性高山病的病人，會惡化為高海拔腦水腫或高海拔肺水腫。高海拔腦水腫的症狀包括嚴重頭痛、嗜睡、意識不清、運動失調（步態不穩）、甚至昏迷；高海拔肺水腫症狀則包括運動能力變差、休息狀態下仍不停喘氣、乾咳、胸悶等，嚴重者甚至可能有死亡風險。
蔡瑋情建議，民眾登山前可先至家醫科門診接受身體檢查評估，與醫師充分討論是否需使用高山症預防藥物，並依指示服用。
安排登山行程時需謹慎規劃爬升速度，避免快速上升高度，讓身體能慢慢適應高海拔環境；在高海拔地區也盡量減少劇烈、高耗氧活動，並注意自己或同行隊友是否出現高山症的早期症狀，如有症狀發生應盡快降低高度。旅遊前可藉由旅遊醫學諮詢，提前準備及了解相關注意事項，才能安心享受登山樂趣。
就算爬郊山也要做好「風險管理」
不僅攀登2000公尺以上高山要留意，中高齡山友就算是爬「郊山」、「中級山」也應做好登山「風險管理」，包括自己當天的身體機能、天氣狀況、危險地形等。
例如2020年底11至12月間，柴山、石碇二格山分別發生墜落山難，死者都是中高齡獨攀山友；同年10月還有62歲山友攀登八仙時心肌梗塞發作，不幸遇難。而2022年3月，和碩前副總裁蔡進國到三峽滿月圓森林遊樂區健行，當地海拔標高約600至700公尺，卻因不熟路徑又下雨，疑似滑落山壁死亡，享壽64歲。
有登山專家表示，在登山前要先注意天氣狀況，千萬不要強行爬山，且應準備充分裝備，例如衛星定位器(GPS)或手機、醫療器材及糧食等，不能因為路況認為單純就不做準備。
另外，切勿自行攀登無人跡的山路，應該依循前人留下的旗幟辨別方向、隨時注意周遭環境，多留意陡峭及斷崖地形，不要強行攀越危險地區。
萬一真的發生意外，例如迷路或不清楚路況，或是天氣遽變，應該尋找安全避難處所保護自己，不要再強行往前走，並且建立明顯標誌，利用衛星定位系統(GPS)及手機或地圖，告知搜救人員受困座標方位，或是在明顯空曠處揮舞衣物，並以哨子發出求救聲響，引起搜救人員注意。
