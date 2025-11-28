台灣「惡性腦瘤手術名醫」馬辛一病逝！享壽64歲 三總回應了

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一。圖取自三軍總醫院網頁



三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驚傳病逝消息，享壽64歲。三總表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。

1961年出生的馬辛一，專長腦瘤及脊椎神經疾病，曾獲衛福部核准「自體免疫細胞治療」用於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，也積極投入惡性腦瘤基因治療研究。

馬辛一1986年畢業於國防醫學院醫學系後，他選擇挑戰神經外科專科訓練，除了臨床手術成就卓著，也重視醫學教育及後輩培育，曾擔任台灣神經外科醫學會理事長，推動住院醫師「里程碑（milestone）」評量制度，提高專科訓練精準度。

廣告 廣告

馬辛一亦關心偏鄉醫療資源缺口，將偏鄉醫療支援納入神經外科專科訓練與考核中，紓解偏鄉急重症照護需求。

敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華也在臉書發文，黑底版面寫下「敬悼 三總神外 馬辛一理事長」，有網友留言悼念「神外少了一個熱心公益的好人懷念啊」，神經外科醫學專家高明見11月3日曾發文分享，與三總神經外科教授洪東源一起探望住院治療的馬辛一，當時病情穩定、精神良好，只是略顯虛弱。如今馬辛一病逝消息傳出，讓醫界哀悼不已。

更多太報報導

醫界痛失巨星！陳耀昌76歲病逝 石崇良哽咽憶恩師：無法再諮詢他

陳耀昌傳癌逝享壽76歲 台大法醫所所長翁德怡、醫界發文悼念

台灣骨髓移植教父陳耀昌驚傳辭世！疑癌症復發奪命 享壽76歲