台灣「惡性腦瘤手術名醫」馬辛一病逝！享壽64歲 三總回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驚傳病逝消息，享壽64歲。三總表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。
1961年出生的馬辛一，專長腦瘤及脊椎神經疾病，曾獲衛福部核准「自體免疫細胞治療」用於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，也積極投入惡性腦瘤基因治療研究。
馬辛一1986年畢業於國防醫學院醫學系後，他選擇挑戰神經外科專科訓練，除了臨床手術成就卓著，也重視醫學教育及後輩培育，曾擔任台灣神經外科醫學會理事長，推動住院醫師「里程碑（milestone）」評量制度，提高專科訓練精準度。
馬辛一亦關心偏鄉醫療資源缺口，將偏鄉醫療支援納入神經外科專科訓練與考核中，紓解偏鄉急重症照護需求。
敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華也在臉書發文，黑底版面寫下「敬悼 三總神外 馬辛一理事長」，有網友留言悼念「神外少了一個熱心公益的好人懷念啊」，神經外科醫學專家高明見11月3日曾發文分享，與三總神經外科教授洪東源一起探望住院治療的馬辛一，當時病情穩定、精神良好，只是略顯虛弱。如今馬辛一病逝消息傳出，讓醫界哀悼不已。
更多太報報導
醫界痛失巨星！陳耀昌76歲病逝 石崇良哽咽憶恩師：無法再諮詢他
陳耀昌傳癌逝享壽76歲 台大法醫所所長翁德怡、醫界發文悼念
台灣骨髓移植教父陳耀昌驚傳辭世！疑癌症復發奪命 享壽76歲
其他人也在看
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 15 小時前
三總惡性腫瘤外科名醫馬辛一逝世 院方回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫大教授、惡性腫瘤手術名醫馬辛一25日傳出過世消息，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文揭露此事，震驚醫界，馬辛一近日因車禍受傷，好友神經外科專家高明見才向外界表示病情穩定，卻突然傳出噩耗，讓許多人不敢置信。對此三總也做出回應。中時新聞網 ・ 11 小時前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 3 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 21 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險
台中市70多歲婦人近日出現排便習慣改變、糞便有血或黏液等症狀，甚至在家中蹲整天馬桶都無法排便，直到因身體虛弱無力，家人緊急將她送往大甲李綜合醫院急診，經檢查確診大腸癌。中天新聞網 ・ 1 天前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 20 小時前
昆凌控制體態「減重早餐」這樣吃！營養師解析 7種人千萬別跟風
天王嫂昆凌近期分享維持體態的飲食方式，早餐吃蛋白搭配香蕉和黑咖啡，中餐正常但不過飽，晚餐以蔬菜蛋白質為主並減少澱粉。營養師表示，這種控制熱量的方式雖有其道理，但不是每個人都適合。 高蛋白早餐有效 但需注意體質 丹麥研究發現高蛋白早餐能增加飽足感並改善專注力，甚至讓人一天少吃100多大卡。蛋白質代謝需消耗較多能量，比碳水化合物和脂肪更有助控制體重。劉怡里營養師提醒，現代人喜歡早起空腹喝咖啡，容易刺激胃酸過度分泌，加重胃食道逆流，長久下來更容易產生胃部疾病，若單純只喝黑咖啡也容易有低血糖現象。而這類早餐配置熱量偏低，容易疲倦，血糖調節能力較弱的族群並不適合。 低碳飲食效果有限 持續執行才是王道 美國史丹佛大學的研究顯示，低碳水化合物飲食確實能提升代謝率。當每日碳水化合物攝取量低於130克時，對胰島素阻抗較高者效果更為顯著，每天可多消耗300到400大卡，這相當於慢跑40分鐘所消耗的熱量。劉怡里營養師強調，執行低碳飲食會經歷不同階段：初期的適應期，身體從燃燒葡萄糖轉為燃燒脂肪，可能出現類似感冒的「酮流感」症狀，包括頭痛和疲倦等；接著體重會明顯下降，平均每月可減少2至4公；每個人狀況不同，但是常春月刊 ・ 3 小時前
「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病
口腔健康與飲食有關，選擇正確的食物，有助於預防蛀牙。營養師宋明樺表示，若想防止牙周細菌生長、蛀牙，平時除了多喝白開水，也可以選擇「無糖茶飲」，例如紅茶或綠茶，幫助維持口腔衛生、平衡口腔菌叢，但不建議咖啡當水喝，長時間飲用會提高蛀牙風險。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
翁日吞20顆保健品 醫胃鏡一照食道出事了
[NOWnews今日新聞]一名70歲老翁為了保養身體，每天服用20多顆保健品，卻發生胸痛、吞嚥不適，就醫檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 1 天前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 5 小時前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 1 天前
每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲
恐怖！俄羅斯一名30歲的健身教練網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin）為了推廣新的減肥計畫，因此連續數週每天攝取過1萬卡的卡路里，試圖增重50多磅（換算超過22公斤）。沒想到在增重過程中他感到身體不適，因心臟驟停在睡夢中過世。鏡報 ・ 21 小時前
心情差、沒動力？小心大腦少了快樂原料 權威醫曝光影響情緒三大營養素
「我們的快樂，不只是心理問題，也跟每天吃什麼有關！」我國基因權威張家銘醫師表示，有許多民眾常會覺得每天提不起勁，甚至沒什麼動力，什麼事都不想做，第一直覺會想：「我是不是得了憂鬱症？」但醫師指出，其實有個常被忽略的關鍵，那就是飲食。張家銘醫師進一步解釋，若飲食出了問題，那大腦根本就沒有快樂原料可用，近年研究顯示，營養攝取與大腦神經傳導物質的平衡密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好
最新臨床研究發現，每天一杯咖啡還能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
吃橘子白絲要不要剝？營養師揭真相：很多人都做錯 這3種人別吃太多
這時候的柑橘超好吃！但你會把橘子上白色的絲千萬別剝個精光嗎？還是吃下肚？ 橘絡也具營養價值 有助控血糖、降血脂 營養師高敏敏指出，橘子白絲超營養，抗便秘之外還防感冒，白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含含橙皮苷（Hesperidin）具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，且膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助食後血糖控制。 柑橘營養大揭秘 8大好處一次看 而一顆小小的柑橘，營養好處多，推薦大家多吃柑橘，補充營養： 1、葉酸：是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ，缺乏易感到疲累2、膳食纖維：幫助蠕動 使排便順暢3、維生素C：增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收4、保護呼吸道：維生素C和鉀降低發炎機率5、鉀：利尿消水腫、調節高血壓，但建議一次吃1顆橘子就好，並且一天最多吃不超過2顆 6、β-胡蘿蔔素：保護視野、鞏固皮膚黏膜健康7、維生素B群：消除疲勞、促進身體代謝8、柑橘多酚：保護身體管路 降發炎 高敏敏也分享，一份橘子≒1顆(156g)≒59大卡，每一次的份量就吃這樣，就是營養師常說的一份水果！而比較需要注意的是，雖說柑橘類超營養常春月刊 ・ 3 小時前