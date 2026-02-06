台灣「政治焦慮」全球第1！美國第2分派別 專家警告：難有穩定社會

蓋洛普（Gallup）發布2025年全球民意調查結果，台灣以政治焦慮位居第一。攝影鄒保祥

日前蓋洛普（Gallup）發布一項民意調查結果，自2025年3月至10月期間針對107個國家及地區研究，發現台灣以50%之「政治焦慮」問題位居世界第1，美國則以33%政治焦慮，與斯洛維尼亞、西班牙及南韓並列第2；不過專家指出，美國人對其政治體制感到焦慮，情況與其他先進富裕國家截然不同。

根據蓋洛普（Gallup）調查，美國33%民眾對於政治感到焦慮，然而許多富裕國家民主國家，可能將政治列為首要議題，但美國則特別關注其民主制度的穩定性，以及經濟問題；調查專家本尼迪克特．維格（Benedict Vigers）認為，美國人民會如此焦慮，與2016年川普上任、2021年國會暴動、拜登政府期間對川普的司法追訴，及2025年川普重返白宮有關。

民調結果顯示，約3分之1的美國年輕人將「經濟」視為首要問題，而55歲及以上的受訪者中僅13%將其視為首要議題，其中為「住房負擔」所擾，包括澳洲、加拿大及愛爾蘭都面臨該項危機；不過較年長的美國人，更關心政治問題，調查指出35歲及以上的美國人就佔了約40%，35歲以下僅佔了20%左右，政治問題則包括聯邦政府運作、司法系統和選舉公正性。

對此，政治學家尼漢（Nyhan）警告，如果沒有社會信任，就很難擁有穩定的社會和法治，而這種焦慮會隨著執政黨輪替於2大陣營間起伏；事實上除了台灣，斯洛維尼亞、西班牙、匈牙利、法國等歐洲國家也因政治焦慮問題名列前茅，研究認為，富裕國家更傾向關注政治議題，當基本需求獲得滿足，民眾便能進一步尋求更有效、透明的治理。



