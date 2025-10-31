台灣「普發現金一萬元」：政治攻防下，「還稅於民」會常態化嗎？

台灣政府即將向全民「普發現金一萬元」，因應國際情勢變化對台灣經濟民生等影響。 [Getty Images]

台灣政府即將向全民「普發現金一萬元」，預計2360萬名合資格民眾最快11月中旬收到匯款。

這是繼2023年後，當地第二次啟動普發現金政策，也是金額最高的一次。此次政策被視為政治攻防下的財政操作，是執政黨在「大罷免」失利後回應民意壓力所作出的妥協。

除了政治效益，外界也關注普發現金的經濟效果。多位經濟學者向BBC中文表示，有關措施可在短期內紓解民困和產生「乘數效果」，但能否惠及最受美國關稅衝擊的產業則有待觀察。

隨著政策推行，有立委提出將「還稅於民」制度化和常態化，也有聲音指要仿效澳門、香港、新加坡等地定期「派錢」——這項建議在台灣可行嗎？

台灣過去曾多次推動類似「普發現金」的政策，此次金額最高，也未設置排富條款。 [台灣行政院]

政策背景

台灣政府將向民眾發放現金一萬元新台幣（247英鎊；327美元；231元人民幣），11月5日開放民眾登記，11月12日開始入帳，預計七個月內完成。

這次「普發現金」總額為2360億元（58億英鎊；77億美元；545億元人民幣），不設排富條款，合資格領取者將涵蓋具台灣戶籍、居留許可或永久居留證者，包括外籍配偶、派駐海外人員及其眷屬，以及2026年4月出生的新生兒。

有關政策是《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》的一部分，立法院在10月17日三讀通過，總統賴清德10月23日公告。行政院長卓榮泰表示，推出該條例是由於台美關稅談判尚未有結論，要因應國際情勢變化對台灣經濟、產業、民生及國土防衛之影響。

「普發現金一萬元」源自國民黨團版本的特別條例，條文中刪除了原本針對台電的千億元補貼，改為直接發放現金於民。在野黨主張政府近年稅收超徵達1.8兆元（433億英鎊；586億美元；4000億元人民幣），應直接回饋人民。

執政的民進黨起初持反對態度，指國民黨以特別條例要求政府普發現金，恐違反《憲法》與《預算法》，也將造成政府舉債壓力、排擠財政支出。但該條例在立法院藍白兩黨以人數優勢通過後，民進黨也在「大罷免」失利的民意壓力下，逐步調整立場。

行政院隨後提出修正案，將特別預算上限提高至新台幣5,900億元。新增的預算將用於強化電力系統、照顧弱勢族群、現金發放作業費用，及預留支援受國際情勢影響的產業。

台灣過去曾多次推動類似「普發現金」的政策，形式與目的各有不同。2009年，馬英九政府因應2008年金融海嘯，推出每人新台幣3,600元（88英鎊；117美元；832人民幣）的「振興經濟消費券」，以刺激消費。蔡英文政府則在2020年與2021年新冠疫情期間，分別推出「振興三倍券」及「振興五倍券」，以振興內需。

直到2023年，台灣首次以現金形式普發，每人領取新台幣6,000元（147英鎊；195美元；1387人民幣），無需消費限制，政策主軸轉向「全民共享經濟成果」，反映政府稅收超徵與前一年經濟表現亮眼。

經濟專家指出，台灣近期經濟表現不錯，消費者物價指數也有略降趨勢。 [Getty Images]

政治紅利

台灣民眾等待現金入帳前夕，《美麗島電子報》公布的10月民調顯示，總統賴清德的施政滿意度突破四成，達到40.1%；行政院長卓榮泰的施政滿意度也上升至37.5%，較前期成長6.3個百分點。有分析指出，民調回升與罷免案結束後政治對立情緒緩和，以及政府推動普發現金等民生政策有關。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪向BBC中文表示，「大罷免」期間在野黨主張普發現金，成功吸引選民支持，成為藍白陣營罷免案全勝的重要因素之一，民進黨當時則將焦點放在「抗中保台」，相對弱化民生議題，最終被迫跟進此一「無法迴避的政策」，雖然此舉未必能提升執政黨的民意支持，但至少不會像過去那樣造成扣分。

他進一步指出，儘管普發現金在短期內具政治吸引力，但從長遠來看，未必能在選舉中轉化為穩定支持。過去國民兩黨執政期間皆曾推動類似政策，歷史經驗顯示，選民接受補助後不一定改變投票行為，普發現金更像是「實用主義的過客」。

隨著政治議題快速更迭，張峻豪認為，民眾的關注焦點已逐漸轉向樺加沙颱風災後的重建、非洲豬瘟防疫等議題。普發現金的討論熱度已逐漸退燒，成為台灣政治攻防中翻過的一頁。

台灣國立台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇向BBC中文表示，台灣民眾普遍樂見「普發現金一萬元」政策，認為此舉有助於紓解生活壓力並回應稅收超徵。然而她指出，該政策最初由在野黨主張推動，民進黨政府起初反對，最終轉而配合執行，反映出執政黨在民生經濟議題上的被動角色。

她補充，雖然《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》名義上回應三大挑戰——通貨膨脹、國際政經局勢變動與關稅衝擊，但目前尚未見到具體配套措施。隨著立法院新會期展開，以及「川習會」可能帶來的後續影響，政府是否能提出更具前瞻性的政策，仍待觀察。

專家指出，台灣主要挑戰來自台美關稅問題對出口產業構成的壓力。 [Getty Images]

對美關稅衝擊

這次普發現金政策在美國關稅壓力下推出，當前不少傳統產業員工面臨無薪假與物價上漲的壓力。

台灣中央大學經濟系教授吳大任向BBC中文分析，將資源直接導入民間，具備一定的正面效益，但這次普發現金與疫情期間發消費券的背景不同，當時受創嚴重的是內需服務業，這次則是出口業。

「普發現金政策主要著眼於刺激國內消費，卻未提出具體措施因應出口產業的衝擊，顯示政策設計與實際經濟困境之間存在落差。」

美國政府自2025年8月7日起，對台灣出口商品實施暫時性20%對等關稅，並可能疊加原有稅率；半導體、電子與資通訊產品則尚未納入此一稅率範圍，將依美方國安調查結果另行設定。

吳大任指出，普發現金政策理論上可產生「乘數效果」，即現金進入民間後，透過消費、企業營收與所得提升，形成正向經濟循環。但在經濟不穩、家庭預算緊縮下，民眾可能將現金用於既有支出或儲蓄，導致乘數效果打折、刺激消費有限。

他續說，雖然美國對台關稅已開始實施，但半導體業仍處於豁免期，出口與信心指標尚屬穩定，相關影響尚未全面展現。普發現金可能短期有利於內需服務業，但若未來勞動市場惡化，消費意願將受抑，政策效果也將受限。

經濟效益

台灣國家發展委員會預估，此次「普發一萬元」政策將貢獻台灣 GDP 約0.415％。

行政院官員指出，過去類似政策曾帶來顯著經濟效益。2020年三倍券貢獻GDP約0.53％，創造1016億元效益；2021年五倍券則在短期內帶動1926至2013億元消費，長期產值達2500億元。2023年普發6000元現金則貢獻GDP約0.3％。

台灣經濟部長龔明鑫表示，普發一萬元實際效益仍取決於民眾是否將現金用於新增消費，而非替代原有支出。若能搭配會展、演唱會、運動賽事與觀光等非日常消費活動，預期刺激效果將優於過去。

根據Yahoo奇摩最新網路民調，民眾對於普發現金的使用方式以「日常消費」為主，占比達 33.7%；其次為「儲蓄」（19%）與「投資」（14.1%），其他選項包括繳費（9.4%）、旅遊（8.1%）、捐款（0.6%）與其他用途（3.9%）。

吳大任指出，普發現金政策的效果評估難以單從經濟表現觀察，政府目前的評估機制「很難令人信服」，政策所涉及的「乘數效果」與「替代效果」難以精確計算，牽涉到每個人的消費選擇與行為模式，若缺乏抽樣調查與實證研究，政策成效將難以具體掌握。

國立政治大學財政系教授兼系主任陳國樑向BBC中文表示，此舉是「不必要且低效的政府支出擴張」，這筆高達新台幣2,360億元的支出，可能轉化為物價上漲與金融市場泡沫，對實體經濟的刺激僅如「夏日午後短暫的陣雨」，雖可能引起短期波動，但對總體經濟結構不會帶來長久改變。

台灣政治人物提出仿效港澳將普發現金常態化，引發學界反彈。 [Getty Images]

「還稅於民」常態化？

日前立法院進行總質詢時，國民黨立委羅明才指出，台灣今年稅收可能再度超出預算，建議政府考慮將「還稅於民」制度化，讓普發現金成為常態性政策。

行政院長卓榮泰對此回應表示，所謂「超徵」並非真正意義上的多收稅款，而是實際徵收金額超過原先預算估算；若將稅收硬性規定用於特定用途，可能削弱政府的即時應變能力。

所謂「稅收超徵」，是指當年度實際徵收的稅款高於預算編列時的預估數，雖然國庫因此獲得超出預期的收入，但稅收超徵並不等同於財政餘裕。

財政學者陳國樑強調，稅收超徵不應被視為財政盈餘，普發現金可能對台灣的財政紀律與制度穩定造成長遠傷害。

他指出，台灣債務餘額持續上升，顯示即使稅收高於預估，整體收入仍不足以支應支出。若在此情況下仍編列預算普發現金，意味著政府需舉債，形成「債留子孫」的跨代際掠奪，也可能忽略未來的社會與經濟風險，例如能源轉型成本或國營事業虧損等潛在支出壓力。

陳國樑在2023年蔡英文政府普發新台幣6,000元現金時曾警告，「一旦盒子打開了，後果不堪設想」，如今地方政府也產生仿效中央的呼聲，是令人憂心的現象，若普發現金成為政治工具，可能削弱財政政策的長期穩定性與永續性。

針對部分政治人物與媒體將台灣與香港、澳門、新加坡的「派錢」政策相提並論，陳國樑認為，香港、澳門和新加坡的「派錢」政策建立在財政盈餘的前提下，而台灣的財政基礎與其不同。

經濟學者吳大任也指出，新加坡與香港有類似現金發放政策，但通常建立在稅收超過預期、政府財政狀況良好的前提下，台灣經濟數據表面上雖然不錯，但仍面臨潛在財政風險，例如台電虧損與能源問題，未來若需大筆支出應對，將影響政府財政調度空間。

「台灣近年兩次實施發放現金，但一般民眾多認知是短期收入增加，還未形成長期預期。」