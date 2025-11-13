台灣「普發一萬」後，美國準備「普發六萬」！川普要當散財總統，向全民發放2000美元「關稅紅利」支票—這真的可行嗎
在美國聯邦最高法院對總統關稅權力進行歷史性審判的前夕，川普宣布將動用數千億美元的關稅收入，向大多數美國人發放每人至少2000美元的「紅利支票」。這個想法究竟是一場安撫選民的政治大秀，抑或是一項即將動搖美國財政根基、甚至引發憲政危機的經濟冒險？
美國總統川普（Donald Trump）9日在社交平台「Truth Social」宣稱：「那些反對關稅的人都是傻瓜！（FOOLS!）」、「我們正在賺取數兆美元，並將很快開始償還我們37兆美元的巨額債務……至少2000美元的紅利（不包括高收入人群！）將會支付給每一個人。」
不過幾天之前，美國聯邦最高法院才剛聽取了針對川普關稅合法性的言詞辯論，大法官們對總統是否有權動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）單方面大規模徵收關稅，普遍表示懷疑。不過川普非但沒有因此收斂，反而加倍下注，將關稅從貿易再平衡的政策工具，升級為全民共享的「金雞母」。在「懲罰外國」、「重建工業」、「償還國債」、「全民發錢」這幾個看似相互矛盾的目標之間，川普顯然選擇了「我全都要」。
財政部的「冷水」與多重宇宙
就在川普的「紅利支票」承諾讓支持者歡欣鼓舞之際，他的內閣要員卻給出了更為謹慎，甚至可以說是模糊其詞的回應。財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目專訪時，坦言他尚未與總統討論過退稅的具體細節，而且坦言這不一定就是一張直接存入你戶頭的現金支票：「2000美元的紅利可透過多種方式實現，也可能是川普政府正在推動的減稅方案。」
貝森特的說法，無疑為川普的承諾先架好了下台階，為其無法完全兌現預留空間。尤其在聯邦最高法院的法律戰背景下，財政部對關稅的說帖始終是「主要目的不是為了增加財政收入，而是為了重新平衡貿易」，等到製造業工作回流美國後，政府真正的稅收紅利將來自於國內的經濟活動。但是當川普急著要發錢給全國老百姓，兩人的說辭似乎也不太對的起來。
錢從哪來？一場收支不符的數學難題
如果來算一算這筆帳：川普的「關稅紅利」在數學上是否可行？根據美國財政部的數據，截至2025年9月，川普政府的關稅政策已為國庫帶來了約1950億美元的收入，與2024財年同期相比，暴增了250%，增加了1180億美元。另有數據顯示，到10月底，總關稅收入已接近2200億至3092億美元。財政部更預測，未來十年，關稅總收入可能高達3兆美元。
聽起來是一筆巨款，但分攤到每個人身上還剩多少錢呢？
根據美國國稅局（IRS）的資料，2024年約有1.63億美國人提交了納稅申報單。即使我們採納川普「不包括高收入人群」的說法，以年收入10萬美元為界線（這是一個相對寬鬆的標準），據稅務基金會（Tax Foundation）副總裁艾莉卡·約克（Erica York）的估算，仍有約1.5億成年人符合資格。
若將「1.5億人」乘上「2000」美元，那就是3000億美元，這個數字已經超過川普政府2025年迄今徵收的全部關稅收入。若像疫情期間的紓困法案一樣，將兒童也納入發放對象，總成本更可能飆升至6000億美元。但據川普表示，發放完2000美元紅利後，「所有剩餘的錢」將被用來「大幅償還國債」。考慮到美國國債已突破38兆美元，等發完關稅紅利後，顯然已沒有餘錢來填補國債缺口。
朝三暮四的經濟學？關稅成本誰來扛
這場關於「關稅紅利」的討論，還有一個最根本的問題被巧妙地忽略了：關稅的錢，到底是從哪裡來的？經濟學的基本常識告訴我們，關稅（Tariff）是對進口商品徵收的稅。雖然這筆稅是由美國的進口商支付給政府，但這些公司極少會自行吸收全部成本。絕大多數情況下，他們會通過提高商品售價，將成本轉嫁給下游的批發商、零售商，並最終由美國消費者買單。
換句話說，美國家庭在沃爾瑪、亞馬遜上購買的許多商品，價格已經悄悄上漲。耶魯大學預算實驗室（Budget Lab at Yale）在2025年10月的一份分析報告中指出，現行的關稅政策，預計將在2025年給每個美國家庭平均帶來1800美元的額外開銷。如果這個估算準確，那麼川普承諾的2000美元支票，扣除家庭已經多付的1800美元成本，實際的淨收益可能只有200美元左右。
大法官的凝視：川普關稅政策的憲法危機
這場「紅利」大戲最關鍵的變數，繫於美國聯邦最高法院的九位大法官之手。最高法院目前正在審理的，是一起由中小企業提起的訴訟，核心在於挑戰美國總統是否能援引1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來單方面、大規模地實施關稅。
原告方認為，IEEPA旨在應對「不尋常和非凡的威脅」，例如恐怖主義或敵國的金融活動，而非用於解決貿易逆差這種長期性的經濟問題。他們主張，川普的關稅實質上是一種繞過國會的徵稅行為，違背了憲法賦予國會的「錢袋權」（Power of the Purse）。
從已經舉行的言詞辯論程序來看，不少大法官對政府的論點抱持懷疑態度，他們擔憂這會給予總統過於寬泛、不受約束的權力。如果聯邦最高法院最終裁定川普的關稅違憲，美國政府可能被迫向支付了關稅的進口商退還數百億甚至上千億美元的稅款。在這種情況下，川普的「關稅紅利」更將無以為繼，整個政策構想將不攻自破。
哥倫比亞商學院的經濟學教授布雷特·豪斯（Brett House）直言：「如果最高法院做出不利於關稅的裁決，那麼所有用於資助這項回饋的資金，都將不復存在。」
國會山莊的權力遊戲：總統能獨斷嗎？
即便川普贏了官司，他也無法像在「誰是接班人」節目中那樣，大手一揮就決定一切。因為發放現金支票本質上也是一種政府支出，當然必須得到國會的批准。無論是川普第一任期末期，還是拜登政府時期發放的疫情紓困支票，都經過了國會兩院的立法程序。
事實上，共和黨參議員喬什·霍利（Josh Hawley）在2025年稍早就提出過類似的《美國工人回饋法案》（American Worker Rebate Act of 2025），計畫用關稅收入發放支票，但該法案在參議院財政委員會被擱置，未能取得任何進展。
在目前兩黨分歧嚴重的政治氛圍下，這樣一項大規模的支出法案要通過國會，將面臨重重阻力。財政保守派的共和黨人會擔憂其對國債的影響，而民主黨人則可能批評這根本是「用美國消費者自己的錢來收買人心」的政治把戲。
撒錢救市還是飲鴆止渴？經濟學家的警鐘
即便克服了所有法律和政治障礙，這項政策在經濟學家看來，恐怕也是一帖毒藥。因為向市場一次注入數千億美元的流動性，幾乎肯定將重新點燃通膨的火焰。聖路易斯聯邦儲備銀行的研究表明，疫情期間的財政刺激措施，為美國的通膨率貢獻了約2.6個百分點。Bankrate的金融分析師史蒂芬·凱茨（Stephen Kates）警告說：「當更多的錢追逐數量保持不變的商品和服務時，結果就是通膨。」
在聯準會仍在努力將通膨率壓回2%目標的當下，任何可能導致物價再次飆升的政策，都可能迫使聯準會採取更激進的升息措施。這將推高抵押貸款、汽車貸款和信用卡利率，最終反噬那些本應從「紅利支票」中受益的家庭。
更多風傳媒報導
其他人也在看
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 6 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今日...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 9 小時前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 1 天前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 23 小時前
沈伯洋現身＂德國會＂作證 網友：中國敢去抓人嗎?
政治中心／台北報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國發布通緝，並揚言要展開全球追捕，就在12日，沈伯洋現身德國聯邦議院，表示自己將以"台灣立委身分"，出席聽證會，喊話"作為勇敢的台灣人，不會退縮"，他更以全英文，公布自身處境，影片在網路瘋傳，就有網友諷刺"中國敢進去抓人嗎？"民視 ・ 6 小時前
軍方救災壓毀民車！卓榮泰喊一人賠一台 顧立雄霸氣回：絕不讓官兵承擔
宜蘭縣蘇澳市區日前因鳳凰颱風帶來的風雨而釀災，國軍AAV7兩棲突擊車救援時，壓毀兩輛拋錨路中的民車。行政院長卓榮泰則表示，他和國防部長顧立雄「一人賠一台」。顧立雄今（13）日則說，國防部會依法負賠償責任，一定不會讓任何辛勞救災的官兵，承擔任何責任。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
史上最久！美國政府關門43天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 天前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 1 天前