台灣「最老死囚」聲請再審被駁 最高法院駁回抗告

記者楊佩琪／台北報導

堪稱台灣「最老死囚」的王信福，被控於1990年間槍殺2名員警，並於2011年間被判死刑定讞，目前關押在台南看守所。日前王信福透過律師聲請再審，高等法院台南高分院駁回。王信福提起抗告，最高法院2日駁回抗告確定。

王信福被控於1990年8月10日，在卡拉OK內與下勤務休息的員警黃鯤受、吳炳耀發生口角衝突，涉嫌教唆小弟陳榮傑，持槍朝之後正在吃消夜的2名員警開槍，2員警送醫搶救後仍宣告不治。陳榮傑落網，被判死刑定讞，1992年執行槍決完畢；王信福則潛逃中國，2006年因不堪病痛，持假護照入境台灣被捕，2011年7月27日，被判死刑定讞。

截至今日，王信福仍被關押在台南看守所，尚未執行死刑，堪稱全台「最老死囚」。2024年9月間，王信福與37名死囚的死刑釋憲案由憲法法庭判決有條件合憲，並在憲法法庭上公開一封親筆信，寫道自己自幼失學，表達能力不足，尚有案內諸疑問無法一一表述「只是明明不是事實的事，卻得不到理解、申冤而心有不甘，但願大律師們能予法庭上爭得死刑違憲之訴求，求得一線生機再有努力之餘地，換得洗刷汙名的機會」。

之後律師聲請再審即停止刑罰，強調王信福的測謊圖譜顯示，其所言並無不實反應，扣案凶槍與送刑事局鑑定的凶槍恐非同一把，因此列為聲請再審的新事證。

不過台南高分院認為，槍枝為同一把，為當年「誤載」，王信福以測謊時間距離案發時間相隔17年，以及已伏法的陳榮傑與李姓友人間關係，並無益其殺人罪是否成立，無調查必要，駁回聲請。最高法院認定台南高分院之裁定並無違誤，駁回抗告確定。

