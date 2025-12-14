台灣「民歌之父」楊弦過世！享壽75歲

娛樂中心／游舒婷報導

有「民歌之父」之稱的音樂人楊弦傳出病逝消息，享壽75歲，消息一出震撼樂壇。民歌歌手鄭怡在臉書驚訝發文，指出下午看到有人在說聯絡不到楊弦，傍晚就看到新聞，得知他過世的消息。據報導，楊弦病逝的消息已經在中華音樂交流協會群組中證實了。

民歌之父楊弦傳出病逝消息。（圖／中華音樂人交流協會提供）

鄭怡回憶，自己高一的時候，中國現代民歌集出版，楊弦將余光中的詩譜成曲後，從此民歌開始受到歡迎，1975年6月6月在中山堂舉辦的現代民歌演唱會，更是代表民歌元年的開始，而楊弦被視為民歌運動的大力推手。

廣告 廣告

從那時開始，民歌至今已經50年，今年11月22日唱進大巨蛋，仍是由楊弦大哥帶領70幾位歌手唱了7個半小時。鄭怡不忍地說「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

楊弦2021年也傳出身體微恙，當時他因為缺血性中風，導致右手、右腳不能動，臉部、喉部肌肉失調，雖然經過急救後身體慢慢恢復，但是聲帶狀況已經不比先前。儘管身體欠佳，楊弦還是努力在民歌上帶領後輩前行，持續宣揚民歌之美，如今病逝，也讓人感到遺憾。

根據《TVBS》報導，中華音樂交流協會群組證實楊弦病逝的消息，楊弦太太正在處理當中，理事長也說要開會討論看是否有東西可以協助。

更多三立新聞網報導

內鬥翻車！中國詐騙集團金流首腦遭同夥搶錢 報警後「自己被捕」

醫深夜狂飆165超速遭罰1萬2！法院認定「緊急避難」結局逆轉了

曾雅蘭出國脫了！49歲超狂身材網看傻 辣曬比基尼還被搭訕

入境卡把台灣標為中國！賴清德喊話尊重台灣 南韓外交部回應了

