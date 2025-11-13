台灣「洗腎王國」危機 中醫揭慢性腎病調理關鍵：脾虛、腎虛是根源

中醫師指出，腎臟雖沉默，血壓、尿液卻會發出警訊，定期檢查能及早發現異常。（圖片來源／freepik）

根據衛福部與健保署統計，台灣慢性腎臟病（CKD）的發生率與盛行率高居全球之冠，被譽為「洗腎王國」。截至2023年底，全台接受透析（洗腎）治療的人數已突破9萬7千人，且仍逐年攀升。

腎臟病不僅造成沉重的醫療負擔，更是許多家庭長期的心理與經濟壓力來源。

長庚大學中醫系助理教授陳俊良指出，慢性腎臟病是一種「沉默的健康危機」，往往在無聲無息間進展。「患者初期多無明顯症狀，等到出現水腫、疲倦或尿液異常等不適時，往往已是中、重度階段。」

他強調，若能在早期透過定期驗血、驗尿發現異常，及早介入治療，就有機會延緩腎功能惡化。

那麼針對慢性腎臟病，中醫是如何治療及保健呢？

腎臟病5大警訊：泡、水、高、貧、倦

陳俊良強調，腎臟病早期的徵兆雖不明顯，但醫師提醒可留意「泡、水、高、貧、倦」五大警訊：

．泡：尿液出現泡沫、混濁或尿量改變。

．水：下肢水腫，按壓後凹陷不易回彈。

．高：血壓升高，代表腎臟調節鹽分與水分的功能受損。

．貧：出現頭暈、心悸，可能為腎性貧血的表現。

．倦：長期疲倦、體力下降。

「這些都是腎臟發出的警訊。」他提醒，一旦發現異常應儘早檢查，不可輕忽。

陳俊良也表示，慢性腎臟病的成因複雜，危險因子包括糖尿病、高血壓、心血管疾病、蛋白尿、痛風與代謝症候群等。其中，糖尿病與高血壓是最主要的元兇。此外，65歲以上長者、長期服藥者、抽菸族群，也屬高風險族。

「要保護腎臟，最重要的就是控制三高：高血糖、高血壓與高血脂。」陳俊良強調，若能從日常飲食、運動與藥物控制著手，就能降低腎臟受損的機率。

控制血壓、穩定三高，是延緩慢性腎臟病惡化的重要關鍵。（圖片來源／pexels）

中醫觀點：脾虛、腎虛是根源

在中醫理論中，腎主藏精、主水液代謝，是人體生命之本。慢性腎臟病常與「脾虛」「腎虛」有關，也可能伴隨氣滯化火、血瘀、痰濕等體質。

陳俊良表示，中醫治療會根據個人體質與病程，透過中藥、針灸、艾灸等方式調理，達到「扶正固本、活血利水」的目的。「中醫的特點是個體化治療，根據患者的症狀與體質做整體調整，副作用相對較少。」

他也提到，若能在西醫治療的基礎上，配合中醫調理、規律運動與良好作息，往往能延緩腎功能惡化、提升生活品質。臨床上也有患者透過中西醫合併治療，使肌酸酐、尿蛋白等指數穩定，延後進入透析階段。

補腎不等於亂補，中藥使用有學問

不少患者誤以為「補腎就是多吃補藥」，但腎病患者若補錯，反而可能加重病情。陳俊良提醒，中藥治療應由合格中醫師開立，切勿自行購買或服用偏方。

須特別注意的藥材包括：

．高鉀藥材：如夏枯草、絲瓜絡、車前子、金錢草等，可能導致血鉀上升。

．含馬兜鈴酸藥材：如厚朴、細辛，應完全避免，否則恐引起腎中毒。

．水煎劑型中藥：其磷、鉀離子含量較高，須遵醫囑服用。

此外，坊間流傳的「黑藥丸」或網路偏方，成分不明，可能摻雜重金屬或腎毒性成分，導致嚴重腎損傷。陳俊良強調，「千萬不要輕信偏方，醫師開立的處方才是安全的調理方式。」

另外，許多人以為「多喝水會增加腎臟負擔」，但陳俊良表示，若水分攝取不足，尿量減少，體內廢物與毒素難以排出，反而加重腎臟壓力。

除非有明顯水腫或高血壓，否則一般建議每日飲水量約1500-2000c.c.，「但應避免短時間大量飲水，以免造成身體負擔。」陳俊良也提到，飲食方面應減少鹽分攝取、避免高蛋白飲食及含磷、含鉀食物過量。

日常腎臟保健4原則

慢性腎臟病不會一夕之間發生，而是長年累積的結果，腎臟雖沉默，但從不會無緣無故生病。面對慢性腎臟病，醫師強調「預防」永遠比「治療」更重要，可從以下4方面實踐腎臟保健：

1. 動：維持規律運動，每週至少3次中等強度活動，有助血液循環與代謝。

2. 控：控制三高、戒菸限酒，減少腎臟負擔。

3. 檢：定期做尿液與血液檢查，早期發現腎功能變化。

4. 眠：維持良好睡眠，避免熬夜與過度疲勞。

慢性腎臟病雖是台灣隱形的國病，但並非不可逆，醫師強調只要在日常生活中養成健康習慣，控制慢性病、避免不當用藥、維持充足水分與睡眠，再配合中醫辨證調理與西醫監測，就有機會延緩病程、遠離洗腎。

