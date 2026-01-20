台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下

生活中心／周孟漢報導



氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。

強冷空氣一路南推！專家驚喊「猶如傾瀉而下」





氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》今（20）日透過臉書發文，表示「強烈冷氣團南下中！」並曬出1張衛星雲圖，透露冷平流雲系已通過黃海一路南推，猶如冷空氣「傾瀉而下」般持續往南推進，示警國人「接下來氣溫將明顯下降，越晚越冷、風寒感受加劇，請留意接下來溫度驟降！」。

粉專表示「強烈冷氣團南下中！」，冷平流雲系已通過黃海一路南推，猶如冷空氣「傾瀉而下」般持續往南推進。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》）





冷氣團強度接近寒流！冷得很有感





除此之外，《台灣颱風論壇─天氣特急》週日時曾發文提醒，這波冷氣團強度極其接近寒流，「由於北台灣水氣偏多，濕冷感將被進一步放大」，強調這是一波「冷得很有感」的類型，請民眾務必提前做好防寒準備；另外，若溫度與水氣條件配合，北、中部海拔3000公尺以上高山有降雪機率。

氣象粉專提醒，這是一波「冷得很有感」的類型。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》）





發布低溫特報！這些縣市要注意





針對低溫特報，氣象署說明，今（20）日強烈大陸冷氣團南下，明日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區，有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。





未來一週氣溫變化。（圖／氣象署提供）









