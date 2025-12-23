台灣「獨有服務」養出奧客 一票人去日、韓碰壁嘆：被慣壞

一名網友近日到韓國星巴克消費，點飲料時要求去冰並加滿牛奶，但店員不懂意思，導致他最後只拿到半杯飲料，感嘆「被台灣慣壞了」，貼文曝光後引發熱議，不少網友表示，不只韓國，連日本也是如此，去冰通常只會拿到半杯飲料，直呼只有台灣星巴克會主動補牛奶，獨有服務養出不少奧客。

原PO昨（22）日於Threads發文指出，去韓國旅遊到星巴克消費，跟店員說要去冰、牛奶加滿，但對方完全聽不懂，結果她拿到的去冰飲料只剩半杯，讓她直呼「真的被台灣慣壞了，整個心碎」。

貼文曝光後，不少人無奈表示，台灣手搖飲與咖啡店提供過多客製化選項，如調整冰塊、甜度，甚至去冰還補牛奶、少冰半包冰塊等，因此養出不少奧客。

也有人說，台灣早期的星巴克不論去冰或少冰，都不會額外補牛奶，直到手搖飲店盛行後，相關服務才逐漸增加，直言台灣消費者買飲料時，往往不在意口感，而是更在乎花錢後的投資報酬率與是否划算。

網友紛紛留言，「只有台灣才會幫你去冰加滿」、「一堆奧客就是這樣被養出來的」、「台灣是被這些客製化養出來的，奧客太多！在國外就照SOP作業，才不會主動補奶或補茶，台灣人把方便當隨便了」、「台灣星巴克很早期去冰或少冰都是不補的，後來手搖飲盛行，手搖飲的少冰或去冰依然還是滿杯，結果造成一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議」、「上次去日本也是，沒主動說就不會補」。

