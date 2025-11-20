台灣「獨老宅」數量10年翻倍！ 新北奪冠、桃園漲幅驚人

高齡海嘯來了。（圖／TVBS）

走進老舊公寓狹窄的樓梯間，牆面斑駁、壁癌蔓延，這裡是獨居長輩「含笑阿嬤」的家。老人福利關懷協會的志工每月都會上門探訪，送上生活物資，也陪她聊聊近況。對阿嬤來說，這樣的探訪，不只是補足日常所需，更是一份情感依靠。老人福利關懷協會副秘書長陳怡如表示，含笑阿嬤原是弱勢拾荒長輩，過去獨自照顧重度身障的大兒子長達47年，直到丈夫與兒子相繼離世，才獨自生活至今，如今靠著老人年金與零星打工微薄收入維持生活。

「獨老宅」數量10年翻倍 。（圖／TVBS）

但孤獨不僅是情感上的煎熬，也潛藏安全風險。陳怡如說，含笑阿嬤對門的鄰居，去年倒臥浴室三天才被發現，這件事讓阿嬤感觸深刻，也更加害怕「孤獨死」。她指出，目前協會全台已定期訪視超過一千位長輩，其中不少人因子女離異、遺棄或疏忽，被迫獨自生活。

根據內政部統計，截至今年第一季，全台「僅老年人口」住宅已達85萬宅，其中「獨老宅」高達65.5萬宅。這些數字背後，顯示出台灣高齡化與獨居問題的加劇。在六都中，獨老宅數普遍攀升，新北市激增至13.1萬宅，較2016年成長109%；桃園市暴增至5.2萬宅，增幅高達132.2%，全台之冠；台中市也突破6萬宅，漲幅超過118%；南部的台南、高雄分別達5.1萬與8.4萬宅。這波「高齡海嘯」正衝擊社會結構，隨著年輕人口外移、分戶比例上升，長輩獨居的比例持續增加。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，都市區雖人口集中，但老化與少子化問題更為明顯，導致獨居長者居住比例快速上升，甚至可能在未來影響住宅市場的供需結構。

全台「老人宅」高達85萬戶。（圖／TVBS）

在國外，許多國家早已發展出多元共居模式。丹麥是老年合住房的先驅，瑞典的共生住宅也獲得政府支持，德國更推動跨代共住，讓長者在社群互助中安度晚年。OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝指出，合作住宅是一種「先選鄰居、再選房子」的居住方式，透過共同理念與民主討論維繫社群關係，但在台灣仍待觀念推廣。

隨著台灣快速邁向超高齡社會，老宅與獨老問題勢必成為政策焦點。如何結合住宅安全、社會照護與社區支持系統，讓長者不再孤單、住得安心，將是未來城市治理與居住政策的重大課題。

