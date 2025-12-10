台灣「生不如死」23個月！生育率雪崩 新生兒輸死亡人數近7千人

台灣11月新生兒僅7946人，創下單月新低，年粗出生率降至千分之4.15。（示意圖／達志／美聯社，下同）

台灣新生兒人數再創新低！根據內政部公布的2025年11月戶口統計資料，截至11月底，台灣總人口數為2330萬6085人，較去年同期減少9萬6710人，等於每日平均人口減少264.96人，人口已連續23個月呈現負成長趨勢。

台灣11月新生兒僅7946人，創下單月新低，年粗出生率降至千分之4.15。

據內政部公布的統計資料，出生人口方面，11月新生兒僅7946人，換算約每5.4分鐘才有1名嬰兒誕生，折合年粗出生率為千分之4.15，較去年同期少了4611人，也比今年10月少1512人，再度刷新歷史最低紀錄。

細看各縣市出生率，雲林縣以千分之6.25居首，其次為台東縣（千分之5.08）及新竹市（千分之5.00）；相對地，連江縣出生率最低，僅千分之1.78，緊接著是基隆市（千分之2.84）與嘉義縣（千分之3.13）。

回顧今年以來，新生兒數量持續走低。4月的出生人數為8684人、5月為8433人，雙雙創下單月最低紀錄。11月的7946人則是今年第三度突破歷史低點。2025年前11個月累計新生兒總數為9萬8785人，要突破去年全年13萬4856人的新生兒數字，難度相當高。

65歲以上人口占比達19.99%，台灣正逐步邁入超高齡社會。

至於死亡人口部分，11月共計1萬4771人過世，約每2.9分鐘即有1人離世，折合年粗死亡率為千分之7.71，較去年同期減少861人，也較10月減少1137人。綜合出生與死亡數計算出的「人口自然增加」為負6825人，而「人口社會增加」則為正2057人，合計後11月總人口較10月減少4768人。

另根據世界衛生組織分類，65歲以上人口占比達20%即為「超高齡社會」。截至11月底，台灣65歲以上老年人口達465萬7796人，占總人口19.99%，逼近「超高齡社會」門檻。此外，15至64歲人口為1596萬1608人，占比68.49%；0至14歲人口為268萬6681人，占比11.53%。目前全台已有14個縣市的老年人口比率超過20%，以台北市（24.10%）、嘉義縣（24.03%）、南投縣（22.60%）、基隆市（22.18%）與屏東縣（21.77%）為最高。人口老化趨勢已成全台普遍現象。

在人口遷徙數據方面，11月遷入人口為5萬9696人，較前月減少2898人；遷出人口則為5萬7639人，減少4683人，淨遷入人數為2057人。其中以台中市（1135人）最多，其次為桃園市（953人）與新北市（710人）。









