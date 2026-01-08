台灣「產業軍師」中經院副院長王健全病逝 享年67歲

即時中心／温芸萱報導

中經院副院長王健全今（8）日病逝於萬芳醫院，享年67歲，過去幾年王健全常常在鏡頭前分享全球總體經濟等看法，包含川普貿易戰等觀點。中經院稍早發出新聞稿證實他辭世的消息，也為他的辭世深感哀悼與不捨。

中經院表示，王健全副院長1959年生，畢業於台大經濟學系，後赴美取得普渡大學經濟學博士學位。他加入中經院後，從第三研究所副研究員一路升任研究員、所長，最終擔任副院長，服務期間逾三十年，將畢生精力奉獻於智庫研究與政策建議。

在學術與產業界，王副院長被譽為「產業軍師」，研究領域涵蓋台灣經濟發展、產業政策與中小企業扶植。他曾獲第二屆國家磐石關懷獎章，以表彰對中小企業發展的卓越貢獻。除了學術研究，他也積極參與公共事務，曾任總統府經濟發展諮詢委員會諮詢委員、行政院賦稅改革委員會委員、經濟部顧問等職，並擔任多個產業協會理事長或創會理事長，長期在傳統產業升級、智慧移動產業發展及稅制改革上扮演關鍵角色。

同時，中經院提到，王副院長治學嚴謹卻不失幽默。在他貢獻心力的產業政策研究中，重點不只在於協助企業發展；他自許為「庶民經濟」研究者，長期致力於縮短「數據經濟」與「庶民感受」的落差，重視傳統產業的升級轉型，積極為「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部、青年族群）發聲，力主讓經濟果實能更公平地分配至社會各階層。此外，他雖然身為中經院最資深的研究人員，但只要他在場，往往笑聲連連，是中經院最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官。

最後，中經院表示，王副院長的離世對智庫界與台灣社會都是重大損失，他留下的專業建言與人文關懷將持續影響後進。關於治喪相關事宜，中經院將另行公告。

