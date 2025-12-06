台灣「綠金」征服日本味蕾 屏東毛豆祭拚內銷轉型

「魔豆傳奇」毛豆文化祭活動主打趣味拔毛豆，但背後更深層的意義在於農糧署近年力推的「內銷轉型」。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譽為台灣農業「綠金」的毛豆，不只連續十幾年稱霸日本市場，如今更成為國內炙手可熱的明星農產！

2025年「魔豆傳奇」毛豆文化祭6日在屏東南州盛大登場，儘管活動主打趣味拔毛豆，但背後更深層的意義在於農糧署近年力推的「內銷轉型」。今年吸引近5萬民眾湧入田間，不僅創下舉辦12年來新高，連日本冷凍食品協會都專程組團來台取經，大讚「台灣毛豆世界第一」。

農業部農糧署近年積極扭轉毛豆僅供外銷的印象，與台灣區冷凍蔬果工業同業公會自2014年起聯手舉辦文化祭。公會理事長魏東啓指出，台灣毛豆全台種植面積達9200公頃，高屏地區就囊括七成，年產值高達26億元。雖有六成外銷，且長年佔據日本進口市場四成、穩坐龍頭寶座，但國人卻鮮少有機會品嚐到這頂級「綠金」。透過連續九屆(因疫情與天候停辦三屆)的推廣活動，已成功讓毛豆從單純的出口創匯作物，轉變為國人餐桌上的營養首選。

為了見證台灣毛豆的魅力，日本相關協會會長中井今年率領媒體團親赴屏東，除參觀先進的機械化採收，看見現場萬頭攢動的盛況更是驚訝不已。中井強調，台灣農民是用「愛心」在照顧毛豆，品質無可取代，直呼「台灣毛豆真讚！」農糧署分署長賴明陽表示，從早年只準備500包毛豆，到現在4000包秒殺，顯示「綠金」行銷策略大成功，未來將持續推動國內消費市場，讓這項屏東驕傲持續發光。

被譽為台灣農業「綠金」的毛豆，不只連續十幾年稱霸日本市場，如今更成為國內炙手可熱的明星農產。(記者蔡宗憲攝)

