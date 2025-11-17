台灣「自動化科技教父」徐佳銘辭世 享壽86歲

台灣「自動化科技教父」徐佳銘病逝！國內科技大廠盟立集團今（17）日發出公告證實，該公司董事徐佳銘已於近日安詳辭世，享壽86歲。

盟立集團表示，徐佳銘董事一生睿智，以卓越的遠見、深厚的經驗與無私奉獻的精神支持著集團走過無數重要的時刻，在公司全體同仁心中留下了溫暖而堅定的印象。他的貢獻不僅深植於集團發展歷程中的每一個環節，更是國家推動自動化科技及太空科技的關鍵推手，集團以感恩的心緬懷他一生的付出。

徐佳銘被譽為「國內自動化科技第一人」，是將這項核心技術引進並奠定我國產業基礎的先驅與領航者。他早在民國七十年代便擔任「行政院生產自動化指導小組」執行秘書，並主導工研院機械研究所長達九年，親手規劃台灣自動化技術發展的藍圖。除了自動化領域的卓越成就，徐佳銘更是我國太空科技的關鍵推手，曾擔任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，是台灣第一顆人造衛星「華衛一號」得以發射升空的重要催生者。

徐佳銘擁有德國柏林工業大學的機械工程博士學位，曾是逢甲大學工業工程系及自動控制系的系主任，以及自動控制研究所所長。過去也曾任建國科技大學工程學院院長與校長，該校已於三天前發文悼念，提到徐佳銘過去曾勉勵學生「驚驚（閩南語，意指害怕）不會得獎，年輕人要有自信、百分百努力，膽識要夠，一定會有成功的時候。」而這份自信、努力與膽識，也成為他留下最珍貴的精神遺產。

