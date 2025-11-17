台灣「自動化科技第一人」盟立獨董徐佳銘逝世

盟立（2464）17日公告，獨立董事徐佳銘逝世，同步辭任審計委員會及薪資報酬委員會職務。盟立將依規定補選一席獨董。

盟立集團表示，我們懷著沉重且不捨的心情，告知一則重要訊息 : 本公司董事徐佳銘先生，已於近日安詳辭世。

徐佳銘董事一生睿智，以卓越的遠見、深厚的經驗與無私奉獻的精神支持著盟立集團走過無數重要的時刻，在公司全體同仁心中留下了溫暖而堅定的印象。

徐佳銘董事的貢獻不僅深植於集團發展歷程中的每一個環節，更是國家推動自動化科技及太空科技的關鍵推手。

盟立以感恩的心，緬懷他一生的付出。

願，徐佳銘董事安息。

徐佳銘是德國柏林工業大學機械學院機械工程學系工程博士，曾任工研院機械所所長，是帶領台灣產業邁向自動化的重要推手，譽為「國內自動化科技第一人」。

民國70年代，徐佳銘擔任「行政院生產自動化指導小組」執行秘書，並主導工研院機械研究所長達九年，親手擘劃臺灣自動化技術發展的宏偉藍圖。他深厚的學養與見識，得以站在國際科技的最前端。

除在自動化領域的卓越成就，徐佳銘更是太空科技的關鍵推手。他曾擔任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，是臺灣第一顆人造衛星《華衛一號》得以發射升空的重要催生者。從衛星整測廠房到地面追蹤站的建置，都可見其的心血與遠見。

