台灣、荷蘭秘密情報交流嚴重外洩！ 我軍情官員全程被跟拍遭PO網示眾

網路今天瘋傳我軍情局六位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路公開。情治官員透露，此舉為是大陸國安單位所為，意在警告與我合作的歐洲情報機關，藉此打擊我情報單位威信與形象，甚至企圖擴及網路空間領域，達成其「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的新策略。

根據網傳內容，軍情局在今年5月派一支先遣小組，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流。

網路爆料內容鉅細靡遺描述，軍情局官員從今年5月4日深夜11時30分出發，甚至掌握當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後，一行人並未實際直接與對方人員會晤，反而是連續3天疑似進行觀光行程，走遍觀光景點。

直到5月8日，我方人員抵達的第四天，才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的會議交流，雙方中午在餐廳聚餐時，兩邊人員均被清楚拍下，甚至列出每一位成員的名字，隨後5月9日上午11點前往機場，甚至其中一位官員還因行李超重，被罰80歐元。

今年11月，荷蘭兩大情治單位——MIVD、AIVD也派了六人小組來台灣，爆料內容也循同樣模式，將荷方人員來台的行程，我方接待人員，雙方會議內容，鉅細靡遺地一一公布。

情治官員分析，這份爆料明顯就是針對軍情局而來。疑似中共情報人員先取得軍情局相關官員等人訪荷資料後，確認雙方相互交流內容，隨後就貼出入境荷蘭行程與資料照片。

這種手法，與2022年9月，前國安局長陳明通與政戰局長簡士偉中將出訪泰國、夏威夷行程先後曝光完全相同。

情治官員表示，這是中共對我情報戰的新型態，已採取「遍地開花」策略，掌握我國安、情報與軍事高階官員的祕密行程，透過網路公開，打擊我情報單位士氣，面對類似手法，我方當下要如何因應，是相當嚴肅課題。經向國防部查證，目前國防部尚未對此事進行任何回應。

