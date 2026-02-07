台灣「藥字第1號」是他！張國周傳奇背景曝 網加碼：醫字第1號也是神人

藥師蘇柏名近日在社群分享藥字第 000001 號的傳奇人物，是張國周強胃散的創始人張國周，引發熱議。（翻攝自維基百科）

每一位藥師的證書都有專屬的編號，近日藥師蘇柏名在社群平台分享知識表示，第一號持有人竟是「張國周強胃散」的張國周，蘇柏名提到，張國周不僅是東京藥科大學畢業的高材生，還是一位書法家。貼文引發熱議，也有醫師留言表示，醫師第一號則是傳奇人物杜聰明博士，曾經擔任過台大醫學院第一任院長，也是前高雄醫學院創辦人。

藥師蘇柏名是日前在Threads發文，並分享維基百科一張老舊照片，畫面中顯示的是民國35年3月11日頒發的藥劑師臨時證書。蘇柏名寫道，每位藥劑師都有一個專屬的證書字號，像他自己就是第035083號，而「藥字第 000001 號」的傳奇人物就是證書提到的張國周。

蘇柏名表示，張國周就是「張國周強胃散」的創始人，他老人家不僅是東京藥科大學畢業的高材生，更是一位厲害的書法家。原PO說，當了10幾年藥師，今天才知道原來我們的「大師兄」這麼有來頭，實在太驚訝了！

貼文引發網友熱議，有醫師也提到，張國周是結合中西醫治療的大前輩，強胃散裡面成分中藥、西藥各半，「西藥處理胃酸過多，中藥處理消化不暢，這配方邏輯精妙。」

另外，也有醫師留言分享「醫字第000001號」，是醫界傳奇杜聰明博士，他1922年獲得京都帝國大學醫學博士學位，是台灣第一位醫學博士，曾經擔任台大醫學院第一任院長，也是前高雄醫學院（已升格為高雄醫學大學）創辦人。

