台灣「被彈劾總統」只有一個！他與蔣介石不合 最終死在中國

不副署爭議不斷，日前在野提案彈劾總統賴清德，外界認為難度相當高。然而，台灣政治史上還是有被彈劾的案例，前副總統李宗仁（時任代理總統）在解放軍打下中國之際赴美，之後蔣介石在台灣復職，李宗仁和他理念不合、不願回台輔政，最終由監察院彈劾職位；主張國共和談的李宗仁最後是返回中國，在當地病逝。

藍白提彈劾總統賴清德 可能性、門檻成話題

行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨推動的《財劃法》，立法院藍白黨團舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，宣布正式提案彈劾賴清德。國民黨團總召傅崐萁諷刺，賴清德在「清德宗」元年正式登基；民眾黨團總召黃國昌則說，要阻止賴清德變成袁世凱。

根據《憲法》增修條文，要彈劾總統有難度，需要1/2立委提案、2/3以上立委同意，也就是需要76席立委同意，還要再經過憲法法庭通過。媒體人黃暐瀚便直言，彈劾賴清德「根本辦不到」。

台灣史上唯一彈劾案例 代理總統李宗仁

不過，彈劾總統並非沒有案例，過去台灣史上第一個被彈劾的代理總統是李宗仁；最初的《憲法》總統、副總統由國民大會分別選出，1948年行憲後，國民大會選出蔣介石為總統，他有意讓孫科擔任副總統，李宗仁的參選成為一大變數，蔣曾提出總統、副總統的候選人，應由國民黨中央提名，意圖阻撓，但經四輪投票後，李宗仁仍當上國民政府第一屆副總統。

李宗仁就任副總統後，剛好碰上國共內戰，蔣介石在各方面的壓力下宣布引退，由李宗仁代行總統，但他本人對「代行」感到不滿，強調「名不正，便不就職」。他一上台就積極進行「和談」活動，盼望為國民黨增加時間，以便整頓軍隊，加強實力，與解放軍對峙。

李宗仁長期滯美 最終回歸中國劃下人生句點

共產黨無停戰意圖，1949年中華人民共和國在北京成立，李宗仁政治上的底氣「華中部隊」被擊潰，面對分崩離析的局面，李宗仁先後搭機前往香港、美國。1950年蔣介石在台灣宣布復職，邀請李宗仁來輔政，但與蔣介石不合的他拒絕；在美國的李宗仁主張和平解決台灣問題「台灣問題是中國的內政，應該由中國人民自己來解決，美國政府無權插手」。

李宗仁長期滯留美國，1952年，監察院通過李宗仁彈劾案，1954年「第一屆國民大會第二次會議」罷免李宗仁副總統職位。當時的中國外交部長周恩來曾發表，要緩和遠東（特別是台灣）緊張問題應坐下來談，觀念與李宗仁相近，他在1965年回歸中國，贊同國共和談；最終1969年在北京逝世，享壽78歲。

