台灣「規模6↑地震」春節前後恐報到！專家曝歷史數據示警：112天沒發生

記者柯美儀／台北報導

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，台灣規模6以上地震平均間隔約100天，但參考過去3年資料，間距約158天跟162天。以此推算，台灣下一次發生規模6以上地震，可能落在明年2月春節前後。他提醒民眾應隨時做好防災準備。

地震專家郭鎧紋向《三立新聞網》表示，根據過去30年氣象資料，台灣每次芮氏規模6以上地震的平均間隔約為100天，但這僅供參考。若觀察2023年10月24日至2025年12月16日的紀錄，台灣17起規模6以上地震中，僅有一次間隔接近100天，即2024年5月10日與2024年8月16日之間的98天。

廣告 廣告

郭鎧紋指出，若以近三年的資料來看，規模6以上地震的間距約158至162天。而今年8月27日宜蘭近海發生規模6地震，截至今日已經112天未出現規模6以上地震，推測下一次可能落在明年2月，也就是接近春節期間。

2002年以來台灣在春節前後曾發生6起規模6以上地震。（圖／地震專家郭鎧紋提供）

回顧2002年以來，台灣在春節前後曾發生6起規模6以上地震，包括2002年2月12日花蓮6.2、2015年2月14日台東6.3、2016年2月6日屏東6.6、2018年2月6日花蓮6.2、2021年2月7日宜蘭6.2、以及2025年1月21日台南6.4。

郭鎧紋強調，雖無法精準預測每一次地震的時間與地點，但民眾仍應隨時做好規模6以上地震的防災準備。

更多三立新聞網報導

桃機QR Code藏詐騙？日女來台一掃「50美元飛了」 移民署回應了

獨家／又校園霸凌！自閉生「遭剪刀套戳刺」2個半月 媽怒：身上都瘀青

新聞幕後／好市多「全球最會賺」在台中！還要開第三家 曝3大選址策略

3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

