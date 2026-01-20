台灣「規模8地震」機率大增？郭鎧紋揭發現示警要注意

生活中心／李明融報導

日本官方最新評估，目前正進入前所未有的「極端嚴重災害季節」，預估規模8以上的「南海海槽巨大地震」在未來30年內發生機率從60%上升到90%以上，提醒今年要特別對大規模地震提高警覺，另外，地震專家郭鎧紋也表示目前南海海槽很危險，台灣週邊的菲律賓海板塊現在能量也累積到一定程度，留意可能發生規模7.5到規模8地震。

郭鎧紋提醒台灣未來發生強震機率提升，須留意菲律賓板塊活動。（圖／民視資料照）

日本首都直下地震機率7成 2035年前後恐迎巨大地震





據日本《星期五》（FRIDAY）雜誌報導，京都大學名譽教授鎌田浩毅近日提出強烈警告：「2026年特別需要對大規模地震保持高度警戒。日本已正式進入規模完全不同層級的『極端嚴重災害季節』。」他指出，在千島海溝、日本海溝發生大地震前，周邊通常會先出現規模7左右的地震。去年12月青森外海發生的規模7.5地震，極可能僅是前震。



鎌田教授進一步分析，未來30年內首都直下地震發生機率約7成。最令人擔憂的是規模達9.0的南海海槽巨大地震，屆時可能形成「東海」、「東南海」、「南海」與「日向灘」四區連動的複合型地震，死亡人數最高恐突破29萬人。政府估計該地震於30年內發生的機率落在60%至90%以上；若依歷史數據推測，發生時間點可能落在2035年前後5年。





郭鎧紋分享分律賓板塊歷年活動評估表。（圖／郭鎧紋提供）

1900年至今，菲律賓板塊地區累計釋放能量圖。（圖／郭鎧紋提供）





台灣能量累積中！郭鎧紋：菲律賓海板塊已逾50年未見強震





地震專家郭鎧紋指出，台灣同樣不能掉以輕心。週邊的菲律賓海板塊在1900年至1947年間，頻繁發生規模7.9以上的地震；然而自1972年12月2日後，該區域已超過50年未曾發生規模7.9以上的強震。在能量持續緩慢累積的背景下，民眾需多加留意未來可能發生規模7.5到規模8的大型地震。

原文出處：台灣「規模8地震」機率大增？郭鎧紋揭菲律賓海板塊「一發現」：要注意

