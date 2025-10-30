台灣「護理女神」出國拍攝驚傳身亡 好友雪碧淚崩發文：來生再當朋友
擁有火辣身材的知名網紅謝侑芯，由於曾經擔任過護理師，被封為「護理系女神」，IG粉絲更是突破53萬人。未料近日年僅31歲的她竟傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧（本名方祺媛）也在社群上證實，淚崩喊話「來生再當朋友」。
謝侑芯IG擁有53萬粉絲，Threads上也有17萬粉絲，合計70萬人，本月19日才發短影音，隨後就出國參與拍攝工作，一周前還被模特兒友人標記，未料30日就傳出過世消息，讓粉絲們都震驚不已。
雪碧在Threads上發文「我崩潰了」，感嘆近年自己最愛的2個人都先後離她而去，她表示，Iris（謝侑芯）心地善良、個性活潑又毫無架子，每次自己負能量爆棚時，都是對方在身邊陪伴，原本約好26日一起打高爾夫，未料20日開始就聯繫不上人，3天前做夢還夢到跟對方出遊，沒想到隨後就收到噩耗，「我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕」。
雪碧也喊話粉絲們不要去傳訊給謝侑芯的家人，也不要做揣測或擴大事件，讓謝侑芯開開心心去當小天使，希望兩人下輩子能再當好友。
謝侑芯的好友Chris也發文，表示這場意外來得太過突然，表示謝侑芯是因健康意外而在海外過世，「生命的逝去已是無法挽回的事實，我們懇請所有愛護侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬多一些尊重與空間」。
謝侑芯畢業於中台科技大學護理系，曾擔任護理師，2019年穿著低胸背心釣蝦時被路人拍下上傳到網路，一夕間爆紅，更在隔年推出個人首本寫真集《天使芯》，因而被封「護理系女神」，粉絲不斷增加，如今卻傳出噩耗，讓許多人不敢置信。
