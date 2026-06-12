台灣「這區」中國移民激增48%？網傳2028恐被「和平超渡」 中港澳配偶數據曝光

近年兩岸關係持續緊張，近日網路傳出「中部正被人口置換」的訊息，內容聲稱據房產社群跟人口數據爆料，台中市北屯區的中國移民人口，在10年內暴增48%，恐造成國安危機，且全台灣「支持中共統治」比例最高的地區也是中部；文中更形容這是無聲的清洗，因屆時不用一兵一卒，台灣民主即將在2028年被和平超渡，還強調這並非危言聳聽，而是正在上演的「人口結構終局之戰」。對此，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告釋疑。

台中被北京盯上？網路傳言說了什麼？

​報告顯示，該訊息原始謠傳版本內容宣稱，台灣傳統的選舉地理一直都是誰贏「搖擺」的中部，就贏得天下，但如今最完美執行的卻是北京，其對台灣中部的「紅化」不是意識形態，是人口置換，據房地產社群與人口數據，台中北屯區的中國移民人口10年暴增48%；流傳訊息更指，台中的平均薪資長期低迷，房價漲幅卻直追台北，但一個薪資與房價嚴重脫節的城市，人口為何能持續瘋狂暴增？ 「背後資金到底是什麼？是兩岸地下金融？是特定勢力刻意灌入的資金與人口？」

北屯區中國移民暴增？10年實際增加僅約19% ​

MyGoPen指出，以「台中北屯、中國移民」等關鍵字進行搜索，台中市新住民資訊網，有針對2017年至2026年4月的新住民人口數據，經檢視「台中市新住民人口數-依地區分」，2017年12月底的資料顯示，北屯區的中港澳配偶人數為3854人；2026年4月則為4595人，增加741人，成長約19.23%，並非48%。此外，該份資料也顯示，除中廣澳地區外的人數。

台灣有中港澳配偶多嗎？占比多少？

​​MyGoPen表示，其中「歸化國籍、外籍配偶」的人數，2017年12月底為1,315人、2026年4月為 1,951 人，增加636人；若以比例來看，成長比例約為 48.37%，傳言是將把歸化國籍與外籍配偶的人口數據，錯誤描述為大陸配偶與港澳配偶的增長比例。報告補充，外籍配偶人數是向移民署申請證件核准人數，大陸（含港澳）地區配偶人數是指向移民署申請證件人數而非核准數；整個台中自1987年至2026年4月，中港澳配偶人數約為4.2萬人，占比64%。

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