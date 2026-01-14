台灣「這地」日夜溫差飆破20度！鄭明典驚呼：罕見

生活中心／林奇樺報導

受到輻射冷卻影響，台灣各地早晚低溫，不過白天還是可以出現超過20度的高溫。根據氣象署觀測，白天最高溫出現在台南玉井，來到了29.6度，平地低溫則是在新竹關西工作站，僅有4.9度。前氣象局長鄭明典也指出，關西工作站一日的溫差超過20度，直呼這在屬海島型氣候的台灣相當罕見。

前氣象局長鄭明典在臉書指出，近期輻射冷卻明顯，但白天日照帶來的增溫幅度也同樣大，原因在於兩者發生的氣象條件其實相當接近。他提到，輻射冷卻造成最低溫出現在新竹關西工作站，僅有4.9度。

廣告 廣告

鄭明典表示，隨著太陽升起後，氣溫快速回升，中午過後不久，關西工作站就出現25.5度高溫，單日高低溫差超過20度。他也補充說，在內陸地區單日溫差甚至可能超過40度，但台灣屬海洋性氣候區，日夜溫差大於20度仍屬少見。

鄭明典也提到，這類大溫差現象之所以能被觀測得更清楚，與近年自動氣象站數量增加有關，讓更多地區的細微變化能被記錄下來，也因此有機會看到過往較少出現的紀錄。

氣象署表示，明日受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖，此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害；白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，不過各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼。

天氣方面，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。至於位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

更多三立新聞網報導

2026機車補助來了！「這縣市」六都最多 可領44000元

斷言「這1人」選不上新北市長！命理師喊可怕：鼠面

小草造神黃國昌大翻車！媒體人笑：史上最快打臉

吳子嘉估藍丟5縣市 徐國勇：相信預言成真「且還會更好」

