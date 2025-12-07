即時中心／温芸萱報導

台灣機車平均擁有量位列全球之冠！數據平台 Seasia Stats近日在臉書公布排行榜，台灣以每百人60輛機車居世界第一，其次是，越南以57輛緊追在後，馬來西亞每百人44輛排名第三。報告指出，東南亞多國因城市密集與交通壅塞，機車成為速度快、成本低、穿梭性強的主要交通工具。

數據統計平台Seasia Stats近日在臉書公布最新「全球機車平均擁有量排行榜」，台灣以每百人擁有60輛機車高居世界第一，再次凸顯「機車王國」名號實至名歸。緊追其後的是越南，每百人擁有57輛機車，長期依賴兩輪交通深植在胡志明市、河內等大城市的日常生活中；機車穿梭密集街區，也成為居民通勤與物流運輸不可或缺的一環。

廣告 廣告

快新聞／台灣「這數據」居全球之冠！越南、馬來西亞緊追在後

台灣以每百人擁有60輛機車高居世界第一。（示意圖／民視新聞資料照）

馬來西亞則以每百人44輛名列第三，顯示吉隆坡、檳城等主要都市的機車文化依舊強勁。Seasia Stats指出，東南亞在榜單中全面占優勢，從雅加達到曼谷，街頭隨處可見成群機車穿梭車陣，提供了比四輪車更快速、靈活的移動選擇。

報告也提到，印尼與泰國分居第四、第五名，分別為每百人39輛與33輛。儘管近年各國積極推動捷運、輕軌等公共運輸建設，但機車因價格親民、維修容易、穿梭便利，仍舊是多數民眾最倚賴的交通工具。

Seasia Stats認為，兩輪交通早已形塑東南亞獨特的城市節奏，不只影響道路規劃，也帶動外送服務、叫車平台及零件維修產業蓬勃發展。未來在交通轉型與綠能趨勢下，機車仍將是區域交通的重要主角。

原文出處：快新聞／台灣「這數據」居全球之冠！越南、馬來西亞緊追在後

更多民視新聞報導

賴清德喊「這原因」不需更改國號 劉世芳：台灣是主權獨立國家

專家推測大陸冷氣團「這時」報到：低溫下探10度

內政部下令封小紅書1年！蔣萬安竟稱「變共產黨」 劉世芳反擊了

