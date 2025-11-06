台灣「這款小零嘴」登上外媒推薦禮品榜單 編輯激讚：充滿美食趣味！

（圖／翻攝雲海嚴選柑仔店官網、kickstarter）





受惠於得天獨厚的氣候條件，讓台灣有「水果王國」的美稱，不僅一年四季可以品嘗到各種不同的新鮮水果美味，就連果醬、罐頭等各種水果加工食品也同樣享譽全球。近日，又有一款台灣水果產品獲得外媒盛讚。《紐約時報》旗下產品評論網站《Wirecutter》列出「52項最適合常旅行人士的最佳禮物」，就點名一款來自台灣品牌「雲海嚴選柑仔店」的水果乾，大讚其「充滿美食趣味」，可以讓收禮人在搭乘飛機時的零食體驗煥然一新！

《Wirecutter》編輯莎曼沙‧肖克（Samantha Schoech）在文中提到，除非搭乘的是商務艙以上的座位，不然機上的餐點選擇往往乏善可陳，尤其許多航空公司提供的零食是「乾巴巴的小袋椒鹽脆餅」，令人興致缺缺。若能贈送這些常搭機旅行的朋友一份精緻便攜、充滿美食趣味的禮物，就能讓收禮人的機上零食體驗煥然一新。

對此，肖克推薦一款來自台灣團隊「雲海嚴選柑仔店」的水果乾禮盒，該品牌與台灣小農合作，在禮盒裡提供5款兼具獨特香氣與多層次風味的台灣經典水果乾，包含愛文芒果、珍珠芭樂、金鑽鳳梨、情人果與蓮霧，每項都在最佳成熟度時採收。

編輯特別指出，「這些水果乾皆採摘於台灣，台灣素有『水果王國』之稱，擁有得天獨厚的氣候和種植方式。之後，它們採用低溫小批量烘乾工藝，以保留其豐富的香氣和風味。」

同篇榜單中也提及紐約曼哈頓的日式餐廳「別莊」（Bessou）推出的「海苔脆片爆米花」（Bessou Nori Crunch Popcorn），與台灣果乾並列為「最具創意與風味」的隨身零食，並讚嘆這2款產品「改寫了人們對機上零食的印象」。

