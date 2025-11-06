台灣「這款食物」上榜旅行禮物 被讚「不普通」零食

台灣品牌「雲海精選台灣乾果禮盒」被列為52件適合送給愛旅行朋友的最佳禮物之一。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





太驕傲了！外媒《The New York Times》旗下產品評論網站「Wirecutter」精選了52件適合送給愛旅行朋友的最佳禮物，其中就包括台灣品牌「雲海精選台灣乾果禮盒」，並盛讚其為「不普通」的零食選擇。

根據「Wirecutter」報導，除非在飛行途中搭乘商務艙，否則現今的航空零食往往令人失望。對於喜愛旅行的人來說，飛行時的小點心不僅是補充能量的來源，更能提升整段旅程的舒適度與愉悅感。因此，挑選一些方便攜帶、富有特色且美味的零食，無疑是一份貼心又實用的禮物，既能讓收禮者在長途飛行中享受美味，也能增添旅行的小確幸。

廣告 廣告

在眾多推薦中，「Wirecutter」特別提到「雲海精選台灣乾果禮盒」（Yun Hai Selection Dried Taiwanese Fruit Sampler）。這款綜合禮盒包含五種香氣濃郁、口感豐富的乾果，包括艾文芒果、珍珠番石榴、青芒果、蓮霧以及黃金鳳梨。

「Wirecutter」指出，這些水果皆在台灣最佳成熟期採收，且台灣因其理想的氣候與精緻的農耕技術，被譽為「水果王國」。採收後，水果會以低溫小批量烘乾，以保留其天然的複雜香氣與豐富口感，使每一口都能嚐到水果原有的甜美與清香。「Wirecutter」也大讚其為「不普通」的零食選擇。

除了台灣乾果禮盒，「Wirecutter」還推薦了紐約曼哈頓一家日式家常料理餐廳製作的「Bessou 海苔脆爆米花」。「Wirecutter」形容，這款爆米花粒鬆軟、口感酥脆，表面均勻裹上營養酵母、兩種海苔、白芝麻、天婦羅脆片，並帶有一絲絲甜味，形成鹹甜交錯、層次豐富的獨特口感。相比那些單調的航空小包椒鹽脆餅，這些精心製作的零食大幅提升了飛行點心的水準。不論是搭機、長途火車或公路旅行，都能讓旅途增添更多樂趣。

更多東森新聞報導

原來被誤會了30年！蚵仔煎洋芋片命名真相曝光 其實是廣島燒風味

獨家／防疫漏洞？夜市賣陸零食未貼繁體標示 恐走私入境

靠「賣零食+投資」賺救命錢 泰國理財神童驚傳病逝

