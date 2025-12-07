台灣「這私校」紅遍國外？畢業生親曝「超強優勢」

生活中心／李筱舲報導



台灣的高等教育選擇多元，每所大學皆具備不同的發展特色與競爭力。近日，「這間大學」意外在社群平台上掀起討論。一名畢業生提到，自己母校在台灣可能不太好用，但如果有出國交換的規劃，就會發現母校相當吃香。不少網友表示認同，並指出這項優勢來自於學校的本身的背景。





台灣「這間大學」出國交換被多看兩眼…畢業生揭「超強優勢」網讚：XXX直營店

近日有網友表示輔仁大學為「羅馬教廷所屬（國立）」，所以也算是另一種「國立大學」。（圖／翻攝自臉書粉專《天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University 》）

近日，有網友在Threads發文討論「輔仁大學」，貼出一張以「輔大是國立的」為標題的簡介照片，並在內文寫下「誰敢想誰敢想」。簡介中提到，輔仁大學為直屬羅馬天主教廷，因此是「羅馬教廷所屬（國立）」，而非台灣教育體系中的「國立大學」。文章一出，吸引眾多網友熱議。有網友補充說明，因輔大隸屬梵蒂岡，在輔大任職的神父幾乎來自梵蒂岡，但教育體系仍受台灣教育部管轄。

網友指出輔仁大學因為羅馬教廷所屬，因此若申請到國外交換學生會非常有優勢。（圖／翻攝自臉書粉專《天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University 》）

對此，一名網友則留言表示：「在台灣可能不覺得『輔大』這個校名有用…想出國交換的時侯就會發現那個可以去的學校多到讓人選擇困難，國外找工作也是看到你是宗座大學畢業的會多看兩眼是真的。」不少人表示認同，並指出輔仁大學與全球多所天主教大學皆有姊妹校與合作關係，在國際天主教網絡中具有較高辨識度，因此在申請出國交換時較易被認可。而網友在了解輔大的背景與優勢後，更笑稱輔大根本是「梵蒂岡直營店」。

原文出處：台灣「這私校」出國交換被多看兩眼…畢業生揭「超強優勢」網：梵蒂岡直營店

