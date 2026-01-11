台灣一連4次「空亡卦」 命理師警告：恐有大事要發生

易經預言家、命理師高輔進表示，5日凌晨高屏地區出現「火流星」，易經演繹，取卦得到「明夷卦」，卦意「光明受傷」；太極空間，得到「空亡」，因為一連4次「空亡」卦，讓他示警「事有蹊蹺，恐有大事要發生」。

命理師高輔進示警，一連發生4次空亡卦，台灣恐有大事要發生。（示意圖／中天新聞）

高輔進在臉書粉專《科學的玄學 高輔進 官網》發文表示，「要注意山體崩落、土石流、順滑坡的變化，嚴重者恐傳出傷亡事件，尤其山區的觀光景點、依山建設的學校、紀念館…等也可能發生重大交通事故、空難類的機率；尤其，基隆、南投，或周圍地域，最要小心！抑或是，該縣市首長要注意安全、健康相關議題的問題」。

廣告 廣告

高輔進也提到，5日凌晨高屏地區出現火流星，易經演繹，取卦得到「明夷卦」，卦意「光明受傷」；太極空間，得到「空亡」，卦意「很大的不利」，「這是繼上個月，12日『台南高雄4連震』，及24日『台東連續多起地震』，還有27日『宜蘭外海7級地震』，連續出現4個空亡卦」。

而這些事情接連發生，讓高輔進直言「這事有蹊蹺，真的很不單純！一連4次均是『空亡』卦，如此，要注意恐怕有一些欲蓋彌彰的事件，將陸續浮上檯面…例如，美國關稅，是否有什麼利益輸送的可能？或是，近幾年，因為疫情、救災、國防…等特別編列的預算，錢用到哪裡去了？…之類的議題，恐見光死的概念」。

高輔進也表示，「當然，這些相關的決策者、執行者，手眼通天到什麼程度的操弄？或是，監督者、對位者，能神通廣大到什麼程度查察？還是取決於『正道』，畢竟，真金不怕火煉！真的假不了，假的無法真！」他認為真的有在做事，長官或人民都會看在眼裡。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

影/鹿港古厝門檻浮現「地上霜」？ 真實身分惹眾議

3歲以下別泡湯！醫警告：幼兒皮膚僅成人1/3厚度

台中人崩潰！「大魯閣新時代」4度更名 網笑：還是會叫德安