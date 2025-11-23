台灣「週休3日」可行嗎？他點名「這些產業」全受惠

生活中心／李汶臻報導

有民眾日前在公共政策平台提案「推動4日工作制，每週上4天班、放假3天」，即週休三日；有關連署最終吸引5768位民眾覆議，連署數在10月7日順利達標，換言之，主管機關「勞動部」須在12月7日前給出正式回覆。對此，一向對社會議題頗有獨到見解的電商網紅「486先生」陳延昶，日前他就精算若「上4休3」上路後，上班族的實際上班天數；此外，他也還上傳影片點名「受惠產業別」，至於「週休3日」在台灣的可行性，他則認為要看「這一關鍵」。

根據了解，在2024年的OECD國家統計數據中，墨西哥人的年總工時居全球第1，亞洲國家新加坡位居第二，而台灣勞工則是以2030小時的平均工時，位居全球第5、亞洲第2，數據遠超日韓兩國。而為了解決國內工時過長問題，就有民眾在公共政策平台天「週休三日」，日前連署數已正式達標。





台灣週休3日「休假天數>上工日」可行嗎？他身家破10億曝「看1關鍵」

民眾提案件「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，連署數達標。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）





網紅「486先生」（陳延昶）過去曾公開身家，透露自己光是3筆分散投資就超過10億元新台幣。而作為企業老闆的他，對於「週休3日」議題也有所關注。他先前就試算，台灣若實施週休三日（每週工作4天）並納入2025年台灣共34天的國定假日，結果得出全年365天中，「約上班175天、休息190天」。若再考量到勞基法規定，勞工工作只要滿兩年就有10天的年假，意味著上班天數為165天、放假200天。





486先生試算「週休三日」實行後，台灣勞工的實際上班天數。（圖／翻攝自臉書@486先生）

486先生試算「週休三日」實行後，台灣勞工的實際上班天數。（圖／翻攝自臉書@486先生）





486先生本（11）月初又在臉書粉專上傳一則「你覺得週休三日有可能嗎？」的短影音，影片可見486先生似乎對於該議題頗有微詞，他質疑「週休三日再加國定假日，1年365天才工作100多天」，甚至氣喊：「回家吃自己比較快啦」。不過，他隨後也提到「週休三日」確實讓部分產業受惠，其中包括電商行業、旅遊業、休閒業，但對於製造業卻是硬傷。最後，針對是否要「週休三日」，486先生總結表示「要看自己的產業別」。





針對「週休三日」議題，486先生上傳短影音發表看法。（圖／翻攝自粉專@你好 我是陳延昶）

針對「週休三日」議題，486先生上傳短影音發表看法。（圖／翻攝自粉專@你好 我是陳延昶）









台灣週休3日「休假天數>上工日」可行嗎？他身家破10億曝「看1關鍵」

486先生提到，若實行週休3日，相當於一年365天，勞工只工作100多天，對製造業影響很大。（圖／翻攝自粉專@你好 我是陳延昶）





