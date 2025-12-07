台灣「防護罩」出現裂縫？律師示警了：藍白立委留了後路，你能跑去哪？
記者李鴻典／台北報導
總統賴清德日前表示，將提出強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算400億美元（約新台幣1.25兆元），讓台灣能夠充實國防與軍事實力。但國民黨立法院黨團書記長羅智強質疑，賴總統把兩岸推向兵凶戰危，顯然無法保障台灣安全，現在用天價國防預算來麻痺台灣民眾，這才是真正問題的核心。林智群律師則說，那些想破壞防護罩的藍白委員，哪個不是留了後路，防護罩破掉後，人家可以跑走，你可以跑去哪裡？
林智群律師撰文寫道，台灣現在的日常生活：民主自由法治、看演唱會、萬聖節活動是被保護的；被美國保護，他直言，沒有第七艦隊、沒有美援、沒有美國軍售，台灣能撐到現在？被台灣海峽保護，這讓共軍難登陸。
這些保護，就跟防護罩一樣，讓我們的民主自由可以維持現狀。然後現在一堆藍白委員從內部破壞、弱化我們的防護罩，中國從外部文攻武嚇、網軍造謠生事，從外面破壞這個防護罩。
林智群律師說，有些人注意到了，一直看著天空，說：「你看，我們的防護罩出現裂縫了！」有另一些人連抬頭都不願意，說「我只想好好過我的日子，幹嘛一天到晚談政治，好煩喔！」覺得你們這些人整天在大驚小怪，防護罩裂掉又怎麼樣，我們的生活還是可以照舊，還懷疑保護者美國是不是想佔我們便宜。
林智群律師示警，這些人就是不見棺材不掉淚 ！他還表示，那些想破壞防護罩的藍白委員，哪個不是留了後路（拿綠卡、小孩都美國籍）；他說，防護罩破掉後，人家可以跑走（去他們鼓吹對台灣有野心的美國），你可以跑去哪裡？被賣掉的豬仔還幫人家數鈔票，根本是愚蠢之至！
