台灣「陸配參政」爭議：國安與人權的拉鋸難題？

（德國之聲中文網）來自中國四川的鄧萬華移居台灣超過25年，2022年她以無黨籍身份首度參政，當選台灣東部花蓮縣、人口不到700人的學田村村長。今年8月，一紙公文卻將她推上了輿論浪尖——她因為還擁有「中國國籍」，遭鄉公所解職，成為台灣首位因國籍問題被解職的陸配村裡長。

「為什麼我們生兒育女在這裡幾十年，政府不能善待我們？我實在是沒辦法理解。」鄧萬華告訴DW。

來自中央政府的發函指，包含她在內全台共5名村裡長，經查仍具有中華人民共和國國籍，依中華民國《國籍法》不得擔任公職。鄧萬華向花蓮縣政府提起訴願，訴願審議委員會在10月決議「撤銷原處分」，但內政部仍強硬要求解職，僵持不下。

這起案件在台灣引發巨大的朝野對立與輿論風波。主要爭議在於，中華人民共和國並不承認中華民國，因此實務上，即便許多陸配已在台深耕多年、領有台灣身分證，仍無法向中國取得放棄「國籍」證明，僅能證明已除去中國「戶籍」。

「這事件發酵以後，好多人問我為什麼別人能除籍，你就不行？老百姓根本就不懂什麼叫除籍證明，好多人以為是戶籍，不是！我們內政部要我們除的是國籍。」鄧萬華說。

兩岸緊張 影響陸配在台參政？

台灣長期以「陸配」稱呼來自中國大陸的配偶，近年隨著本土認同加強、兩岸政治氛圍改變，「中配」稱呼在民間越來越普遍。

陸配在台參與政治，主要依據《兩岸人民關係條例》，其中規定大陸地區人民在台灣設籍滿10年，即可登記為公職候選人。

台灣內政部表示，這項條例雖然保障了陸配參選的權利，但「已經當選」者就要適用《國籍法》，須在就職1年內放棄外國籍，「在立法上沒有模糊或解釋空間」。

民進黨主張，擔任公職人員「要對國家忠誠」，依法只能有中華民國國籍，不能擁有雙重國籍。除了鄧萬華，台灣首位以陸配身份成為高雄市議員、但早已卸任的史雪燕，去年同樣因未除去中國籍而遭解除先前的公職身分，後續提起訴願也遭駁回。

「這算是一個『內部找敵人』的做法啦！對陸配族群其實並不公平、也蠻受傷的。」明年2月有望代表民眾黨、遞補成為台灣首位陸配立委的李貞秀告訴DW。

李貞秀來自中國湖南，在台已定居超過30年。她表示，自己會選擇拿台灣身份證、放棄中國戶籍，「當然就是認同中華民國的政治體制」，目前「唯一拿的是中華民國護照」，藉台胞證回中國大陸探親，親友還會稱她是「台胞」、「台灣人過來了」。

「我就是台灣正常的媽媽。」育有5個孩子的李貞秀說：「我並不會到時候進立法院，就特別專注在陸配這單一個框架內，我在電子業工作過，所以還是會比較著重在職業婦女的身份。」

李貞秀是否能在明年順利遞補、成為首位具有陸配身份的立委，仍是未知數。此前，民進黨發言人吳崢曾質疑，李貞秀具有中國國籍，若成為台灣史上第一個「真的中國人」立委，恐引發國安洩露風險。

李貞秀表示，在兩岸關係緊張的背景之下，她「可以理解」這樣的公眾擔憂。「特別是深綠的民眾，可能對我有一些疑慮或者是不了解，其實我想時間會給他們最好的解答，就是我在做，他們在看，我也會接受他們的監督。」

「包括我走地方（拜票），其實一般的選民他們也不會特別說你是陸配怎麼樣，不太會貼標籤⋯⋯我想未來這些爭議會越來越小，我是很樂觀的。」

然而，陸委會發言人梁文傑20日在例行記者會上，被台灣媒體問及當前的運作是否形同「陸配參政權實質死亡」，他坦言：「目前來講，很可能就是這樣的結果。」

核心爭議1：中國國籍是否為「外國國籍」？

在一系列的陸配參政風波中，部分台灣學者與國民黨立委批評，民進黨政府以《國籍法》第20條為依據解職陸配並不合理，因為《國籍法》向來適用於一般外國人，而非中國大陸人民；陸配則是由《兩岸人民關係條例》規範。

「這是雙軌平行，從來不會交錯在一起。」國立政治大學法律系副教授廖元豪告訴DW，《中華民國憲法》將兩岸明定為「自由地區與大陸地區」，且兩邊人民「權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」；條文中也隻字未提中華人民共和國。

「（依據憲法）我們不是兩國，所以現在突然間不修法，卻又做這樣的改變（指引用《國籍法》解職陸配公職人員）。」他認為，這可能「踩到違法、違憲的問題」。

為了解套陸配難以取得取消中國國籍證明的難題，國民黨團11月底稱將研議提出《國籍法》修法，使「大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者」，參選公職資格均依《兩岸條例》規定規範，以保障陸配參政權，但這引發執政黨立委的強烈不滿。

民進黨立委沈伯洋在臉書上發文回應：「國民黨打算全面開放：仍具有中共國籍的中配參政。這算是緊急事態。」他在另一則貼文中針對違憲爭議表示：「若依中華民國之名，讓敵國勢力進入核心，不叫護憲，叫自殺。」

台灣陸委會主委邱垂正11月21日表示，任何的修法都必須要有社會共識。《國籍法》的主管機關是內政部，陸委會只能就《兩岸條例》來處理，而陸委會須尊重主管機關內政部的解釋。

核心爭議2：國安與人權的界線平衡

在這場風波中，支持解職陸配的論述主要聚焦在加強國家安全、防止中國共產黨的滲透。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱11月27日表示，中國有《國家情報法》，凡是中華人民共和國的國民，要配合國家進行情報收集的工作，違背的話要受法律制裁。他稱，國民黨修法「這不是引狼入室嗎？我們要來抓間諜都來不及了」。

反彈的聲音則認為這是對弱勢族群的打壓，台灣作為民主政體，應保障不同族群的參政權。法律學者廖元豪向DW強調，面對來自中國的威脅，國安問題「確實要關注」，但評斷的標準應針對「具體行為」立法規範，而不是以「身份」來排除參政權，因為陸配本身要取得台灣身分，就已經必須面對比其他外配更高的門檻。

根據台灣目前公開的判決書中，並無中國籍配偶因參政或掌握公職資訊而遭判刑的案例。

不過曾被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的陸配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯近日因涉嫌違反《反滲透法》、詐欺罪等指控遭到羈押。

另有學者表示，在以民主體制為優先、應保障陸配參政權的前提下，政府可考慮提出救濟方案，積極解決國安與人權之間的難題。

台灣中研院法律研究所研究員蘇彥圖就曾在2023年提出建議，例如《公務人員任用法》有規定，若有「雙重國籍」公民是因「他國國家因素」導致無法放棄該國國籍，仍得任用為公務人員，但應以擔任「不涉及國家安全或國家機密之機關及職務為限」。

值得注意的是，北京也在這場風波之中發聲支持陸配。11月26日，中國國台辦在例行記者會上稱「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人」，而在台灣定居落戶的陸配參與台灣當地的社會治理、服務當地民眾是他們的正當權利。

從身分認同到被視為「國安威脅」

回顧自身在台灣幾十年的歲月，鄧萬華和李貞秀都表示自己生活低調，包括孩子在內，平時並不會太強調自己是「大陸人」，也並未在社會或職場上感受到差別對待或歧視。

但直到近期，身份議題被搬上檯面檢視、被視為國安威脅，李貞秀才深有所感。她表示，陸配也是新住民的一部份，在台深耕多年，「來到台灣都是台灣的資產，不是負債」。

「我算是大陸的女兒，來到台灣後，希望和任何台灣民眾一樣，擁有公平的參政機會⋯⋯這一群人是我們民主制度最好的宣傳大使。」她說。

鄧萬華則稱，自己最初根本沒有想過要從政，「是因為我先生生病，我一、兩個小時就要回家看他一次。他們（村民）覺得我有能力做村長，又可以顧到家、顧到先生」。

她稱，自己感覺被政府「欺負」了。如今失去村長一職，她仍須肩負照顧漸凍症丈夫、就學中子女的責任。在輿論的風口浪尖上，也不時接到恐嚇電話，只希望能回到原本穩定的生活。

鄧萬華告訴DW，遭解職後許多村民仍對她表達支持。 但她坦言，在輿論壓力與生活困境下，曾考慮離開台灣、赴新加坡或美國投靠親戚生活；最終選擇留下，是因為放不下孩子。

「從我生小孩那天起，我就不覺得自己是哪裡人，我只知道我是孩子的媽媽，要為孩子努力。」

作者: 李宥臻