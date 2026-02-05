台灣「雙舌頭」AV女優闖美國！竟被當成變性人曬證據怒嗆：眼睛有事

記者陳宣如／綜合報導

以「雙舌頭」造型打開國際知名度的26歲台灣新生代AV女優「Jesse魷魚」，近日赴美踏上圓夢之旅，卻意外捲入性別爭議。她在當地不僅被誤認為男性，甚至遭質疑是變性人，最終氣到親自在社群平台公開反擊，相關貼文曝光後迅速引爆討論。

26歲台灣新生代AV女優「Jesse魷魚」赴美參加AVN大獎。（圖／翻攝自IG @j.e__thedeath）

Jesse魷魚近年因接受分割舌頭手術，打造極具視覺衝擊的「雙舌」特色而受到關注，也逐漸累積海外知名度。她過去曾公開談及手術後的生活轉變，坦言是在成年後下定決心進行舌頭分割，並形容「雙舌」帶來的體驗與以往截然不同，直言「接吻更刺激」，就連日常吃冰淇淋時都覺得「特別有滋味」。

廣告 廣告

26歲新生代AV女優Jesse魷魚因「雙舌」造型爆紅。（圖／大象傳媒）

日前她飛往美國停留約三週，行程除參加有「成人界奧斯卡」之稱的AVN Awards外，也安排拍攝與旅遊，並透過社群平台分享在美國的生活點滴。然而，這趟行程卻頻頻出現讓她難以接受的狀況。她透露，自己在美國期間多次被外國人誤認為男性，甚至直接指她是變性人。對此，她在Instagram上曬出護照回應，無奈表示：「沒有想到有一天我還要澄清自己不是男生」，並不滿直言：「我要笑死一群眼睛有事的美國普信男。」

AV女優Jesse魷魚赴美國遭質疑是變性人，怒曬出生證明反擊。（圖／翻攝自IG @j.e__thedeath）

相關貼文曝光後，質疑聲浪仍未完全平息，Jesse魷魚隨後再度公開出生證明，並自嘲自己真的「很較真」。從她釋出的畫面中可見，文件上清楚標示其出生性別為女性。事件在網路上引發熱烈討論，有粉絲力挺她勇於做自己，也有網友討論外界對外型與性別的刻板印象仍然根深蒂固。

更多三立新聞網報導

鄧佳華獄中看「2台灣AV女優」洩慾！ 舍友3天用一次：有種親切感

AV女優認罹罕病恐致命！悲喊：可能無法見到大家 急奉勸同行「這件事」

震撼彈！AV女優宣佈引退 正面嗆「裸體不可恥」：值得驕傲的工作

變性女生需要當兵嗎？ 跨性別正妹網紅全說了：沒那麼簡單

