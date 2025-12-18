台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴

國際中心／楊惟甯報導

網美 Pei Chung 在美吃霸王餐遭逮。（圖／翻攝自Pei Chung IG）

一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴！」

Pei Chung平時在社群平台塑造奢華形象，經常曬出穿戴皮草大衣、名牌包款與精品服飾的照片，營造貴婦生活樣貌。但據《紐約郵報》報導，她17日現身布魯克林法庭時，身穿橄欖色囚服、雙手上銬，神情相當憔悴，與過往的穿戴奢華模樣形成強烈對比。

廣告 廣告

庭審期間，Pei Chung多次打斷法官雷諾斯（Orville Reynolds）發言，即便遭警告仍持續插嘴反駁，法官當場怒斥：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」未料Pei Chung卻又回嘴：「那是不對的。」其辯護律師德夏魯斯（Henry Dechalus）則主張，當事人對司法程序理解有限，且溝通困難，請求限制媒體在庭內拍攝，避免影像遭不當利用，但法官認為案件涉及公共利益，裁定准許攝影。

事實上，Pei Chung早已是紐約餐飲界的黑名單。警方指出，她至少10次因拒付帳單遭餐廳報警處理，受害店家不乏知名高檔餐廳及米其林星級名店。部分業者指出，她常假扮美食網紅，聲稱可用社群曝光換取餐點，甚至曾在結帳時暗示以性服務作為餐費交換。

法院已於11月26日下令她接受精神鑑定。目前她因涉嫌「服務盜竊罪」持續被關押候審，相關刑責與後續法律責任仍在進行中。

更多三立新聞網報導

「為你的罪行負責」山上徹也槍殺安倍 檢方求處無期

拒絕升等卻被拋下！出國「男友獨坐商務艙」 她心寒：大事怎麼走下去

館長涉違選罷法恐挨罰百萬 「檢舉神秘人」曝光：報仇一天到晚

白天就開始喝！酒駕累犯「闖紅燈、逼車6分鐘」遭逮 2關鍵法官心軟了

