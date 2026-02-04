台灣「非單一危機」！命理師預言：2月恐不平靜

政治中心／綜合報導

台灣吠陀占星專家李靜唯近日揭露全球2月運勢，世界正式進入一個全力加速、卻尚未攤牌的階段，從2月4日開始，台灣方面她提醒「非單一危機」，隨著敵我輪廓浮現，真相正在鬆動，長期被隱藏的體制內秘密開始浮現，因此她特別提醒台灣人這個月先別急著選邊站，「看清楚誰才是真正的對手」、「分辨恐懼與真相的差別」、「在揭露來臨時，保持清醒而不躁動」。

命理師預言「2月恐不平靜」！示警「台灣非單一危機」：看清誰才是真正的對手

李靜唯提醒2月世界正式進入一個全力加速、卻尚未攤牌的階段。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）李靜唯於臉書粉專發文指出，從2月4日開始，水星、金星、太陽陸續由摩羯座進入水瓶座，象徵集體意識被啟動、舊秩序開始鬆動，但真正的結果，仍在醞釀之中，中、美、伊朗、台灣等國壓力同步升高，中國方面「權力與體制議題被放大，軍政結構、忠誠與清洗的張力升高。表面穩定，內部正在重新洗牌，這樣的動盪，短期可能延續至六月底之前」；美國方面「滿月牽動對外立場、盟友關係與財政壓力。情緒化的外交語言，或因安全議題而做出的強硬姿態，在這個時段特別容易被放大。今年九月之前，美國就像一把拉到極限的弓，緊繃、易怒，天災人禍一觸即發」；伊朗方面「滿月直接觸及國家安全與人民情緒核心。2～7 月為相對艱困期，民生壓力、內部動盪與對外衝突風險同步升高」。

廣告 廣告

命理師預言「2月恐不平靜」！示警「台灣非單一危機」：看清誰才是真正的對手

李靜唯特別叮嚀台灣人，在這個月先不要急著選邊站。（圖／民視新聞資料照）

台灣方面，李靜唯提醒2月的滿月不是單一危機，而是長期被隱藏的體制內秘密開始浮現，本月恐怕將逐漸看見，檯面上對立變得更清楚，檯面下的運作遭點名、揭露，過去不能說、不能碰的議題，都會被攤在陽光下。因此特別叮嚀台灣人，在這個月先不要急著選邊站，而是先釐清誰才是真正的對手，並分辨恐懼與真相差別，且在真相揭露時保持清醒不躁動。二月，不需要急著下結論，這是一個讓真相現形、立場浮出的月份，而二月也不是結局，而是一個新的時代開始之前的靜默時刻。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：命理師預言「2月恐不平靜」！示警「台灣非單一危機」：看清誰才是真正的對手

更多民視新聞報導

李貞秀稱放棄中國籍「被退件」！綠委「一句話」揪關鍵

蔡英文爬山花絮聽見「舒華聲音」！真相曝光全網狂讚

矢板明夫拿「百達翡麗」當賭注 ！1個月狂瘦11kg

