台灣、香港新生嬰兒再創新低，要如何扭轉「生育陷阱」？

香港、台灣「少子化」情況進一步惡化，最新統計數字顯示，在短短六年之間，香港出生嬰兒減少逾26%，台灣的降幅更達到近35%。

兩地的學者都對BBC中文分析指，近年社會傳統價值規範已經被打破，整體結婚和生育意願都下降，晚婚或不婚成為生育率低的主因。

值得留意的是，香港、台灣政府均祭出生育現金獎勵，但反映生育意願的總生育率，並沒有因派錢止跌回升。分析指出，總生育率之低，已逼近「生育陷阱」（fertility trap）水平，即單靠自身政策無法扭轉生育率。

面對人口老化，香港未來計劃吸納百萬計的移民和移工。台灣社會則對引入移工仍在拉鋸，學者提出未來可從高齡人口發掘潛在勞動力，並儘快改善職場「母職懲罰」的問題。

為何新生嬰兒銳減？

根據最新的官方數字，752萬人口的香港，去年不足3.2萬嬰兒出生；約2330萬人口的台灣，去年不足10.8萬嬰兒出生，兩地新生嬰兒人數創新低。

若細看降幅，香港2020年有4.3萬新生嬰兒，2025年已跌至不足3.2萬，6年間減少26.2%。台灣減幅更嚴重，2020年有16.5萬新生嬰兒，但到2025年已跌至不足10.8萬，6年間減少34.7%。

專長人口學、中央研究院社會學研究所研究員鄭雁馨曾指出，台灣人晚婚或終身未婚，是造成台灣低生育率的主因。她連續兩年調查一萬名20到49歲的適婚年齡者，發現不分性別，三分之二的台灣年輕人身邊沒有穩定交往或約會對象。

台灣的研究發現，16至25歲的未婚女性，超過五成人表示非常不想或不太想結婚。

台灣中央研究院人文社會科學研究中心研究員于若蓉向BBC中文表示，去年台灣新生嬰兒數目減少是預期之內，她擔任一項家庭動態調查的首席研究員，2024年訪問16至25歲的未婚女性，超過五成人表示非常不想或不太想結婚。

而2020年、2022年和2024年的調查，有問到是否同意「結婚後不一定要有小孩」，1是非常不同意，5是非常同意。結果受訪的Z世代女性（1997年至2007年出生）平均分數是4.24分，男性是3.7分。

于若蓉形容，年輕世代生育觀念明顯與上一代不同。「對於以前覺得『應該是要成家』或是『應該要生小孩』，好像這是一個人生需要經過的一些歷程，但在更年輕的世代之中，像這樣的一種社會上的傳統價值或規範，算是被打破了。」

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝也向BBC中文表示，社會整體大趨勢是結婚意願下降，就算結婚也未必願意生小孩，即便生也大多只生一個。他有份參與2022年一個家計會與生育相關的調查，當年香港夫婦的平均子女數目降至0.9名的歷史新低點，「大家都傾向一個小孩、甚至沒有小孩狀況」。

香港政治動盪也被視為影響生育率的因素之一，近年香港有數以十萬計的人移民到英國、加拿大等地，英國國家統計局數據顯示，在英格蘭和威爾斯，父母來自香港的新生嬰兒從2019年的1,568人，增加到2023年的2,129人，增幅高達近35%。

葉兆輝表示，根據一些非正式統計，近年移民離港，部分是30至40多歲處於生育年齡的夫婦，如果各方面環境和條件適合，他們會把握生育窗口期。

儘管如此，葉兆輝認為很難一概而論政治事件對生育意願的影響，「有些人覺得現在情況是由亂到治、由治到興；另一些人有不同想法」，他認為生育意願不能單純用一個原因解釋。

而2025年香港新生嬰兒數目下跌幅度較明顯，他認為部分原因與華人傳統生肖文化有關，2024年是「龍年」，父母有較高的生育意願。

「過往每一次龍年之後的那一年，出生率都會比之前那年較低。原因是現在還有些人想生『龍子』或『龍女』，他們只是將生育這件事提前一年。」

生育率世界倒數

根據經濟合作暨發展組織（OECD）標準，每名婦女生育率達2.1人，即每位育齡婦女平均生約2.1個孩子，人口才能在不考慮移民情況下保持穩定。

台灣國家發展委員會資料顯示，2020年台灣的總生育率0.99，到2022年疫情期間跌至0.87，2024年輕微回升至0.89。

香港統計處資料顯示，2020年香港的總生育率0.88，2022年疫情期間跌至新低0.7，2024年回升至0.84。

南韓是OECD國家中最低總生育率的國家，2024年僅有0.75。相比之下，台灣、香港總生育率僅略高於南韓。

但香港學者葉兆輝表示，以2025年香港不足3.2萬新生嬰兒計算，估計總生育率可能只有0.75甚至更低，有機會成為世界最低總生育率的地區。

他提醒，一旦總生育率跌到0.8以下，屬於跌入生育陷阱（fertility trap），意思是生育率低到一個地步，單靠政府自身推出政策，也難以令總生育率回升。

「這就像掉進陷阱後，僅靠自己的力量未必能走出來，必須藉由外部強大的力量才能脫困。」

生育獎金有用嗎？



為了提升生育意願，香港政府在2023年10月的《施政報告》，提出向合資格父母的新生嬰兒發放2萬港元的現金獎勵。當時港府形容，措施是營造一個有利生育的環境，發出政府鼓勵市民生育嬰兒的強烈信息。

香港當局為獎勵措施預留22.86億港元（92.6億台幣；2.93億美元），在《施政報告》公布當天生效，直至2026年10月24日為止，預計每年有約3.9萬新生嬰兒，較2022年3.25萬嬰兒上升20%。

但刺激效果未如預期，2024年新生嬰兒略為回升至3.67萬，2025年又下跌到不足3.2萬。負責新生嬰兒獎勵金項目的政務司副司長辦公室，未有回應BBC中文的置評請求。

台灣行政院則是在2026年實施新生育獎勵措施，每名新生兒均由中央發放10萬元台幣（3166美元；22061人民幣）生育補助，亦可以與地方政府的生育津貼疊加領取。以台北市首胎發放4萬元台幣生育津貼為例，台北民眾首胎最多可領取14萬台幣。

台灣學者于若蓉指出，過去很多研究發現，金錢補助對於生育的刺激效果相當有限，因為生育、教養小孩到長大成人，整個過程費用非常多，包括月子中心費用、小孩補習費等，「這十萬塊看起來很多，但其實也沒那麼多」。

香港教育大學社會政策講座教授周基利向BBC中文表示，一筆過現金津貼很難大幅增加生育的意願。

他分析，對基層家庭而言，較重要是政府提供托兒服務，讓父母安心外出工作；對中產家庭而言，教育質素、稅務負擔較影響生育意願。而房屋議題更是不論中產、基層，在生育時會考慮的因素。

被低估的「少子化」危機

早在2011年,時任台灣總統馬英九首次提出「少子化是國安危機」。

香港、台灣都面臨少子化危機，陷入每年死亡人數多於新生嬰兒人數的局面。

以2024年為例，香港有約5.2萬人死亡，出生人口不足3.7萬人；台灣2025年有約20萬人死亡，出生人口不足10.8萬。最終總人口較2024年減少了10.1萬人，連續兩年人口負增長。

早在2011年，時任總統馬英九首次提出「少子化是國安危機」。少子化衍生出勞工短缺、役男人數減少、學校因收生不足倒閉等議題。

台灣行政院國家發展委員早前公佈的人口報告指出，台灣總人口將於2070年減少844萬人，降至約1497萬人。原本每3.6名青壯年人口扶養1名老年人口，變成每1名青壯年人口需扶養1名老人。

值得留意的是，上述推算建基於假設未來每位婦女生育1名子女，即總生育率是1，但2024年台灣總生育率只有0.89。

香港政府統計處在2023年發表人口推算，估計2046年年中居港人口達819萬，又估算2046年總生育率回升至0.938。

香港學者葉兆輝表示，他曾向港府反映，總生育率回升到0.9以上的機會不大，「你要從0.7升到0.9，你每年要多七、八千個小朋友，這七、八千個小朋友是從哪裡來？不會從天而降的，所以我們一定要實事求是。」

學者周基利坦言，當政府維持低稅制，不跟隨北歐的高福利、高稅率制度，很難有大刀闊斧措施逆轉總生育率。他建議政府應改變政策目標，令總生育率止跌或減緩跌幅。

引入移民、外勞是解方？

學者指台灣高齡人口的勞動參與率偏低、退休年齡偏早。圖為台中一家餐廳聘請老人員工。

香港和台灣分別在2021年、2025年邁入超高齡社會，即65歲以上人口佔比已達20%。在人口老化危機下，香港選擇引入大量移民和外勞補充人口。

根據香港政府的人口推算，直到2046年香港新增人口主要來自人口淨移入，包括89萬名來自中國的單程證持有人、51萬名透過各項計劃移入的香港非永久性居民及24萬名外籍家庭傭工。

學者葉兆輝形容香港是「得天獨厚」，鄰近地區有很多人想移居香港，而港府政策也歡迎他們。「另一方面，無論在台灣或日本，對外來人口的歡迎程度未必那麼大，而且外來人口進入後的適應也比較困難。例如日本有語言問題。」

學者周基利表示，國際上各個大城市都依靠移民補充人口，是最快、最有成本效益方法，而且對移民而言，在落地生根後有較大的動機生育。

他形容香港是一座移民城市，很多人祖父輩都是移民香港生活，港人對移民的寛容度較高，但不能太快或太急引進大量人口，要考慮住屋、教育、基建、醫療能否滿足需求。「一旦跟香港本地人的利益有很大的衝突，影響到香港人現有的服務或需求，他們就會有怨言。」

台灣學者于若蓉指出，台灣政府近年對招攬高階人材、放寛僑外生留台工作，採取較開放態度，但社會對於是否引入更多移工，仍有很多拉鋸和討論，例如會否影響本地居民的工作機會。

她分析，現時移工大多來自東南亞國家，隨相關國家國民所得提升，未來要引進大量移工變得不容易。

于若蓉續說，台灣高齡人口的勞動參與率是偏低、退休年齡偏早，是潛在可發掘的勞動力來源。此外，現時職場環境存在「母職懲罰」問題，女性因為結婚或生育影響就業和薪資，政府和企業應思考提供一個友善婚生的環境，例如提供托兒環境、彈性工時或按件計酬的工作等。