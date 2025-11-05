台灣「黴菌毒素」無所不在 醫曝5大症狀！鼻過敏竟在其中

黴菌毒素的危害遠比人們想像的更嚴重，不僅與環境潮濕、壁癌有關，更可能與多種癌症息息相關。根據國際權威期刊《Cell》研究發現，在35種不同癌症患者體內都檢測到黴菌的DNA，顯示黴菌毒素對人體健康的威脅不容小覷。專家指出，台灣潮濕多雨的氣候環境更是黴菌生長的溫床。

醫師分享自身經驗，表示自己以前常打噴嚏，身體也經常痠痛，莫名疲倦，一開始以為是過敏，後來才發現可能是體內黴菌毒素所致。 （示意圖／Pixabay）

初日診所副院長鄧雯心分享，研究發現黴菌常藏於細胞中，而超全能診所王偉全醫師則表示，黴菌毒素最可怕之處在於其無色無味的特性。「不是只有看到發霉才有可能進入人體，有些食物或環境表面看起來正常，但黴菌毒素卻已經存在。」王偉全解釋。

黴菌與黴菌孢子是具有生命的微生物，普遍存在於空氣中，而黴菌毒素則是黴菌在感到壓力時所產生的代謝產物。王偉全指出，這種無色無味的脂溶性毒素不僅難以察覺，也難以排出，會在脂肪組織中不斷累積，甚至會攻擊粒線體，造成慢性疲勞、發炎等問題。

在台灣溫暖潮濕的氣候環境中，黴菌毒素幾乎無所不在。王偉全醫師說明，除了發霉的食物外，生活環境中的黴菌來源更是防不勝防，特別是在水損環境中生活的民眾，體內黴菌毒素含量會特別高。居家環境中的漏水、壁癌、潮濕的牆壁、地毯、冷氣空調系統、洗衣機、浴室、廚房，甚至是室內盆栽的土壤、木質家具，都可能是黴菌的藏身之處。

在食物方面，除了明顯發霉的食品外，穀物、花生（及花生醬）、咖啡豆、莓果類等，在收成或儲存不當時，也容易產生黴菌毒素。這些無形的毒素可能在不知不覺中進入人體，造成健康危害。

王偉全醫師分享自身經驗，表示自己以前常打噴嚏，身體也經常痠痛，莫名疲倦，一開始以為是過敏，後來才發現可能是體內黴菌毒素所致。他特別整理出黴菌毒素引發的五大常見症狀：鼻炎（長期過敏性鼻炎或鼻竇炎，不斷打噴嚏、流鼻水）、疲勞（粒線體受損，怎麼睡都很累）、失智或腦霧（記憶力下降、注意力不集中）、疼痛（全身慢性發炎，引發頭痛、關節痛、肌肉痠痛）以及震顫（神經傳導受阻，可能出現手抖、不自主顫動，甚至是一種從脊髓傳出的「內在震顫感」）。

在食物方面，除了明顯發霉的食品外，穀物、花生（及花生醬）、咖啡豆、莓果類等，在收成或儲存不當時，也容易產生黴菌毒素。 （示意圖／Pixabay）

王偉全醫師進一步指出，臨床上有兩種黴菌毒素在台灣民眾體內被檢測出的比例特別高。第一種是膠黴毒素，由念珠菌或其他黴菌製造而成，化學結構含雙硫鍵，治療難度高。「一旦身體有膠黴毒素，吃蒜頭、洋蔥、十字花科蔬菜等硫化物，身體會出現奇怪反應，毒素也能會更活化。」王偉全說明。

另一種常見的黴菌毒素是黴酚酸，這是所有黴菌毒素中唯一的水溶性毒素。理論上只要離開黴菌環境，身體就有辦法自然代謝，若檢測出含量高，代表目前接觸的環境一定有黴菌存在。

針對如何排除體內黴菌毒素，王偉全醫師提供兩大方向建議。首先是改善環境，包括找出源頭（檢查家中是否有漏水、壁癌等問題，並徹底解決）、維持乾燥（使用除濕機，將濕度控制在50％以下，抑制黴菌生長）、空氣清淨（使用空氣清淨機過濾空氣中的黴菌孢子）以及定期清潔（定期清洗冷氣、洗衣機，並丟棄堆積的紙箱、檢查盆栽土壤）。

其次是體內排毒，包括戒糖（糖對所有黴菌都有滋養作用，戒糖能有效抑制其生長）、補充好油（橄欖油、黑種草油、魚油等）、攝取膳食纖維（幫助腸道排出毒素）以及補充益生菌（特定的益生菌如乳酸桿菌、布拉迪菌、土壤益生菌，有助於排除黴菌毒素）。

