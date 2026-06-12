台灣「1小吃」征服泰國8阿姨 《自由的旅行者》黃可欣下廚讓融融驚喊：文化衝擊

《自由的旅行者》第三季最終回特別企劃融融跟著黃可欣參加家族聚會。八大電視提供

實境節目《自由的旅行者》第三季迎來最終回，主持人融融與搭檔黃可欣來到有「東方威尼斯」之稱的曼谷，深入走訪唐人街、大啖在地美食。節目團隊更特別企劃，讓融融參與黃可欣的家族聚會，展開一場台灣與泰國的美食交流。

黃可欣《自由的旅行者》中下廚小露一手。八大電視提供

台泰語言撞音引爆笑料

在聚會剛開始時，黃可欣熱情介紹家族成員，沒想到竟意外引發一場爆笑誤會。由於泰語中的「小阿姨」發音與台語的「細姨」極為相似，身為台灣人的融融當場驚訝之餘，順勢跟黃可欣解釋：「台語『細姨』意指『小老婆』。」讓現場頓時充滿快活的氣氛。

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融融風趣的解說也讓黃可欣的阿姨們對他產生強烈好奇，當場展開「靈魂拷問」，直球詢問他是否單身？融融見狀大方回應：「結婚了！」沒想到阿姨們竟配合地發出哀號聲，開玩笑直呼「失戀了」，逗趣互動笑翻全場。

實境節目《自由的旅行者》，13日將播出泰國行最終回。八大電視提供

台灣小吃征服大家族

為了回應大家的熱情，融融決定大展身手，當場下廚料理台灣經典小吃「蚵仔麵線」進行美食外交。和大家族一起用餐的融融也驚奇分享：「可欣有8個阿姨，大家吃飯是要排隊、輪流進廚房來用餐。」由於泰國當地沒有像蚵仔麵線這樣的料理，這碗特色台味一上桌，立刻征服了8位阿姨的味蕾，現場甚至熱烈討論起在曼谷開店的可能性，讓融融信心爆棚，開心大喊：「成功啦！」

主持人融融與搭檔黃可欣在《自由的旅行者》最終回來到有「東方威尼斯」之稱的曼谷。八大電視提供

下廚手法引發文化衝擊

不過，為了不讓融融專美於前，黃可欣隨後也決定下廚小露一手。只見她有模有樣地將麵、小菜放入麵勺內，下一秒卻突發奇想，將麵勺內的材料又全倒進大鍋湯裡，看得一旁的融融摸不著頭緒，忍不住直呼這根本是「文化衝擊」。

黃可欣見狀難為情地大笑解釋：「這是我個人行為，跟泰國人沒關係，因為我不太會料理啦！」隨著家族聚會的結束，《自由的旅行者》第三季也正式畫下句點。融融感性表示：「一碗簡單卻又美味的家常麵，就像這整趟旅行一樣，讓我們從最日常的泰式生活中，體會到最特別的感動。」



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