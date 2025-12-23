台灣「1服務」養出奧客？一堆人去日韓被拒絕 嘆：被慣壞了

生活中心／朱祖儀報導

各個國家風土民情都不同。（示意圖／翻攝自pixabay）

在台灣點飲料，不少人都習慣調整冰塊。一名網友表示，近來去韓國星巴克點餐，不過要求店員去冰並加滿豆奶，對方竟然聽不懂，最後她只拿到「半杯飲料」，無奈直呼「在台灣被慣壞了！」不少人看了秒懂，並說日韓和東南亞國家都一樣，「台灣是被這些客製化養出來的，奧客太多。」

一名網友在Threads透露，近日在韓國星巴克點餐，要求「去冰補奶」，不過對方卻聽不懂，最後她只拿到約半杯飲料，當場心碎，並喊「韓國星巴克去冰竟然不會補奶！！！！真的在台灣被慣壞了。」原PO也說，希望可以提醒其他也不知情的民眾，「星巴克在不同國家其實沒有完全統一標準。」

網友紛紛表示，「台灣是被這些客製化養出來的，奧客太多，在國外就照SOP作業，才不會主動幫你補奶補茶，台灣人太喜歡給方便當隨便了」、「完全就是被慣壞了啊」、「台灣沒加滿會被PO上網罵，超好笑。」

有網友分享在各國買星巴克經驗。（示意圖／資料照）

也有人分享在其他國家的經驗，「其實這個大多數國家都是這樣，我朋友去越南點越南咖啡去冰，咖啡只有1/3，店員都覺得超怪」、「上次去日本也是，以為講完去冰就好了，忘了說要補奶。」

一名內行網友則指出，其實韓國星巴克可以補牛奶，但不會補到滿，因為內部規定冷飲是補100ml，但如果想加冰塊，則可以補到滿。另外，還有人透露，其實台灣星巴克一開始也不會補牛奶，是因為後來手搖飲盛行，所以星巴克才開始把去冰、少冰的飲料補到滿杯。

