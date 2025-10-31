台灣「1知名夜市」變鬼城！在地人曝沒落原因

生活中心／張予柔報導



嘉義知名的「嘉樂福夜市」曾是當地人假日夜晚的指標性去處，每到週末總是人潮擁擠、燈火通明。不過如今風光不再，近期有民眾趁著光復連假造訪，卻驚訝發現整條街幾乎空無一人，不少攤位早已撤離，空蕩景象宛如「鬼城」，令網友和在地人都感嘆「榮景不再」。





台灣「1知名夜市」攤販跑光變鬼城！在地人曝「沒落原因」：真的回不去

有網友發現，近日到嘉樂福夜市發現變的很冷清。（圖／翻攝自嘉義市友善生活資訊網）

有網友在社群平台發文表示，趁著連假前往嘉樂福夜市，結果場面冷清到讓人傻眼，從照片可見，整條路黑麻麻，路上只有零散幾個人，有營業的攤位也只有幾家。貼文曝光後引起熱烈討論，許多網友紛紛留言「怎麼會這樣…10幾年前大學時，每天都去吃夜市」、「雖然人潮越來越少，但我們還是很努力為生計努力擺攤中」、「上大學那時的榮景完全不在了，五年前走進去還要人擠人」、「這已經不是小時候的樣子了」。

蔡阿嗄今年三月也曾在社群發文，表示逛嘉樂福夜市，發現「星期六晚上有夠空蕩，攤商剩沒幾家，以前總是像跨年一樣人擠人」引發網友熱議。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

事實上，YouTuber蔡阿嘎今年三月也曾在社群發文，回嘉義老家順道逛夜市，卻發現攤商只剩零星幾家，遊客稀稀落落，「以前像跨年一樣熱鬧！這幾年到底發生什麼事？」成為許多嘉義人共同的疑問。對於夜市的衰落，不少在地人點出關鍵原因。有人認為「現在逛夜市已經不是平民的小確幸了，隨便買一買就一千塊差不多了」、「周圍沒辦法好好停車，又沒大眾接駁」、「夜市搭鐵皮後就漸漸沒落了，沒夜市感覺」。

原文出處：台灣「1知名夜市」攤販跑光變鬼城！在地人曝「沒落原因」：真的回不去

