台灣「1老街」被嫌像貧民窟！他點國旅致命敗筆：一手好牌打爛

原PO認為，烏來老街的景觀缺乏美感。圖／翻攝自Google Map

台灣有許多老街是國旅的景點之一，但泡湯勝地烏來老街被點名觀光規畫出現問題。一名網友在臉書社團「反攻大路」中發布貼文，表示烏來擁有溫泉、河谷、瀑布、原住民文化等資源，但當地房舍年久失修、水管電線凌亂，破壞當地景觀。貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「反攻大路」中發布貼文，表示烏來老街有世界稀有溫泉水質、河谷風景、瀑布、原住民文化以及伐木台車，但有許多房舍年久失修、水管電線雜亂，認為整個區域看起來就像貧民窟。另外，當地新建的覽勝大橋，讓原PO直呼，「阻擋山林視線」，整體而言規劃有待加強。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人深有同感留言寫下，「那個橋….真的很不搭欸」、「烏來老街亂七八糟，根本不像旅遊區，浪費錢浪費時間」、「一手好牌打爛，這就是台灣」、「台灣風景區甚至國家公園，都沒在規劃的，沒救了」、「重點溫泉或旅館設施清潔還比以前差，更髒更舊」。

網友指出，覽勝大橋的設計是基於安全考量。圖／翻攝自Google Map

不過，有網友指出，覽勝大橋的設計造型是為了避免橋墩影響水流，是基於安全考量。另有人認為，台灣國旅的敗筆有很大原因是觀光景點的建築景觀沒有統一，才會喪失美感，整體視覺上有待加強。對此，不少人提出改善建議，「台灣美景真的不輸日本但往往旅遊品質和質感就是輸日本一截如果幫業者輔導統一改建成像日式小木屋的風格（台灣人也很愛日式風）質感一定大加分」、「其實拿掉一些誇張難看色彩太鮮豔的招牌，一些建築物政府補助拉皮一下，搭配深山與小溪，真的就很好了」。



